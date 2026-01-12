الإثنين 12 يناير 2026
الأمن يكشف ملابسات فيديو التعدي على سيدة بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام شخصين أحدهما يحمل عصا خشبية بالتعدي بالسب على سيدة بمحافظة البحيرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 5 يناير الجاري، تلقي مركز شرطة أبو المطامير بلاغًا من ربة منزل مقيمة بدائرة المركز، أفادت بتضررها من شخصين ظهرا بمقطع الفيديو، لقيامهما بالتعدي عليها بالسب بسبب خلافات جيرة.
 

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط المتهمين، وعُثر بحوزة أحدهما على العصا الخشبية المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

