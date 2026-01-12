18 حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام شخصين أحدهما يحمل عصا خشبية بالتعدي بالسب على سيدة بمحافظة البحيرة.

الأمن يكشف ملابسات فيديو التعدي على سيدة بالبحيرة وضبط المتهمين



بالفحص تبين أنه بتاريخ 5 يناير الجاري، تلقي مركز شرطة أبو المطامير بلاغًا من ربة منزل مقيمة بدائرة المركز، أفادت بتضررها من شخصين ظهرا بمقطع الفيديو، لقيامهما بالتعدي عليها بالسب بسبب خلافات جيرة.



وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط المتهمين، وعُثر بحوزة أحدهما على العصا الخشبية المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.