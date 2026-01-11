عاطل يقتحم شقة لسرقتها بالتجمع ويتحرش بسيدة ويتسبب في قفز أجنبية من النافذة

18 حجم الخط

أمرت النيابة العامة، بحبس المتهم باقتحام شقة سكنية لسرقتها فى التجمع الأول، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية كشفت ملابسات حادث، سقوط فتاة تحمل جنسية إحدى الدول من علو بالعقار محل سكنها بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.

تحرش بسيدة وأخرى تقفز من النافذة خوفا من اللص بالتجمع

وكان قسم شرطة التجمع الأول تلقى بلاغا يفيد بمحاولة أحد الأشخاص سرقة إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وسقوط فتاة تحمل جنسية إحدى الدول من نافذة الشقة محل البلاغ.

لص يقتحم شقة ويعتدى على سيدات أجانب لسرقتهن فى التجمع

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وبسؤال قاطني الشقة 3 سيدات يحملن جنسية إحدى الدول – مقيمات بدائرة القسم، أكدن تضررهن من أحد الأشخاص لقيامه باقتحام الشقة محل سكنهن باستخدام مفك، ومحاولته التحرش بإحداهن، والتعدي على أخرى وإحداث إصابتها باستخدام مقص حديدي، مما أسفر عن إصابة سيدتين بكسر وجرح قطعي بالفخذ.

كشف ملابسات سقوط فتاة أجنبية من علو بالعقار محل سكنها

وأضافت أقوالهن أن إحدى السيدات، وعلى إثر ذلك، قامت بالقفز من نافذة الشقة هربًا من المتهم، مما أدى إلى سقوطها من علو وحدوث إصابتها.

وبتكثيف الجهود، أمكن ضبط مرتكب الواقعة (له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول)، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

