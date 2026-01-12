عاطل اقتحم شقة وتحرش بروسيات في التجمع: "كنت عايز أسرقهم ومقدرتش أستحمل جمالهم"

18 حجم الخط

أدلى عاطل متهم باقتحام شقة سكنية والتحرش بساكنيها في منطقة التجمع الأول، باعترافات تفصيلية أمام نيابة القاهرة الجديدة، كشف خلالها عن تفاصيل ارتكابه الواقعة ودوافعه.

وقال المتهم في اعترافاته إنه قام بمراقبة الفتيات المقيمات داخل الشقة، وتبين له أنهن غير مصريات ويحملن الجنسية الروسية، فخطط لسرقة الشقة مستغلًا إقامتهن بمفردهن، وأضاف أنه انتظر حتى منتصف الليل، ثم تسلل إلى داخل الشقة بعد أن استخدم مفكًا لفتح كالون الباب.

وأوضح المتهم أنه فور دخوله بدأ في التفتيش بحثًا عن الأموال والمصوغات الذهبية، إلا أن السيدات استيقظن على صوته وحاولن الصراخ والاستغاثة، ما أدى إلى توتر الموقف داخل الشقة.

أضاف المتهم انه لم يتحمل جمالهن وملابسهن المغرية ثم حاول التحرش بهن، إلا أنهن قفزن من الشقة هربًا منه، ولاذ بالفرار، مؤكدًا أنه لم يكن يعلم بوجود كاميرات مراقبة ترصد تحركاته.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد كشفت ملابسات الواقعة عقب تلقي قسم شرطة التجمع الأول بلاغًا بسقوط فتاة تحمل جنسية إحدى الدول من علو العقار محل سكنها، إثر محاولة سرقة الشقة.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الشقة تقيم بها ثلاث سيدات أجنبيات، وأكدن قيام أحد الأشخاص باقتحام الشقة باستخدام مفك، ومحاولة التحرش بإحداهن، والتعدي على أخرى باستخدام مقص حديدي، ما أسفر عن إصابة سيدتين بكسر وجرح قطعي بالفخذ.

وأضافت التحريات أن إحدى السيدات قفزت من نافذة الشقة خوفًا من المتهم، مما أدى إلى سقوطها من علو وإصابتها.

وبتكثيف الجهود الأمنية، تمكنت الأجهزة المعنية من ضبط المتهم، وتبين أن له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول. وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

