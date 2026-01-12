التحقيق مع سمسار عقارات متهم بتهديد الفنان أوس أوس

18 حجم الخط

ألقت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة القبض على سمسار عقارات، متهم بتهديد الفنان محمد أسامة زكي، الشهير بـ«أوس أوس»، لإجباره على دفع مبلغ 300 ألف جنيه كعمولة «سمسرة» عن فيلا اشتراها، وذلك وفقًا لمحضر رسمي حرره الفنان بقسم شرطة ثانِ الشيخ زايد.

وتباشر الأجهزة الأمنية التحقيق مع المتهم فيما نُسب إليه من وقائع، حيث يجري فريق بحث جمع التحريات والمعلومات للتأكد من ملابسات الواقعة وصحتها، في إطار البلاغ المقدم من الفنان.

وكان قسم شرطة ثان زايد قد تلقى بلاغًا من الفنان أوس أوس، أفاد فيه بتضرره من أحد الأشخاص بدائرة القسم، وتحديدًا بمنطقة مدخل زايد 6 وصلة دهشور، لقيامه بتهديده ومطالبته بمبلغ مالي دون وجه حق.

وبالفحص، تبين أن البلاغ مقدم من محمد أسامة ذكي محمد، 38 عامًا، ممثل ومقيم بمدينة الشيخ زايد، ضد سمسار عقارات مقيم بمنطقة أبو رواش بدائرة مركز كرداسة.

وكشفت التحريات، التي أشرف عليها اللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء هاني شعراوي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن الخلاف بين الطرفين يعود إلى تعاملات عقارية بدأت منذ نحو خمس سنوات.

وأوضحت التحريات، التي قادها العميد أحمد نجم رئيس قطاع مباحث أكتوبر، وتابعها العقيد إسلام سمير مفتش مباحث أكتوبر، أن المبلّغ استعان بالمشكو في حقه في وقت سابق لمساعدته في شراء فيلا بمدينة الشيخ زايد، إلا أن عملية الشراء تمت في النهاية عن طريق وسيط آخر، ثم قام الفنان ببيع الفيلا لاحقًا بالطريقة نفسها بعد عدة أشهر.

وأضافت التحريات أن المتهم طالب الفنان بالحصول على عمولة مالية قدرها 300 ألف جنيه، وعقب رفضه، عاود مطالبته بالمبلغ خلال شهر ديسمبر 2025، مصحوبًا برسائل تهديد وتشهير عبر تطبيق «واتس آب» ومكالمات هاتفية، تضمنت تهديدات بإيذائه وأسرته حال عدم السداد.

وبمواجهة المتهم خلال التحقيقات، أقر بمطالبته بالمبلغ المالي، مبررًا ذلك بمرافقته للفنان خلال معاينة عدد من الفيلات قبل إتمام عملية الشراء.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل النيابة العامة التحقيق للوقوف على كافة تفاصيل الواقعة.

