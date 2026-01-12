مصرع طفلة دهسًا بواسطة جرار زراعي بكوم أمبو شمال أسوان

18 حجم الخط

لقيت طفلة مصرعها إثر دهسها من قبل جرار زراعي بمنطقة الخور بحري بمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان.



وتلقت الأجهزة المعنية بلاغًا بالحادث، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة ونقلت جثة الطفلة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

وانتقلت فرق الأمن لمعاينة موقع الحادث للوقوف على ملابساته وأسبابه، وتم تحرير محضر بالواقعة، مع إخطار جهات التحقيق لتحديد المسؤوليات القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة.

