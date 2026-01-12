الإثنين 12 يناير 2026
حوادث

مصرع طفلة دهسًا بواسطة جرار زراعي بكوم أمبو شمال أسوان

جثة
جثة
لقيت طفلة مصرعها إثر دهسها من قبل جرار زراعي بمنطقة الخور بحري بمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان.

تحذيرات عاجلة من الداخلية لقائدي السيارات بسبب سوء الأحوال الجوية

ضبط طالب بالقليوبية بتهمة ترويج صواعق كهربائية على مواقع التواصل


وتلقت  الأجهزة المعنية بلاغًا بالحادث، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة ونقلت جثة الطفلة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

وانتقلت  فرق الأمن لمعاينة موقع الحادث للوقوف على ملابساته وأسبابه، وتم تحرير محضر بالواقعة، مع إخطار جهات التحقيق لتحديد المسؤوليات القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة.

الجريدة الرسمية