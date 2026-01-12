الإثنين 12 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على عامل متهم بقتل صديقه بسبب خلافات مالية في الجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عامل متهم بقتل صديقه، إثر خلافات مالية نشبت بينهما بدائرة قسم شرطة الجيزة، وتطورت إلى مشاجرة عنيفة انتهت بقيام المتهم بتسديد طعنة نافذة في صدر المجني عليه مستخدمًا سلاحًا أبيض «كتر»، ما أدى إلى وفاته في الحال.

وكان اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لـ أمن الجيزة، قد تلقى إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد بمصرع أحد الأشخاص على يد صديقه داخل نطاق قسم الجيزة.

وعلى الفور، انتقلت القوات الأمنية إلى مكان الواقعة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد هوية المتهم وضبطه، وبمواجهته، اعترف بارتكاب الجريمة بسبب خلافات مالية بينه وبين المجني عليه.

وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وفي سياق آخر، جدد قاضي معارضات الجيزة حبس ربة منزل وعشيقها لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل زوج الأولى، بائع متجول يبلغ من العمر 40 عامًا، وإلقاء جثته في الشارع بدائرة قسم شرطة أكتوبر.

وجاء قرار التجديد عقب جهود مكثفة بذلتها فرق البحث الجنائي لكشف ملابسات العثور على الجثمان، حيث تم فحص كاميرات المراقبة وتحليل التحريات، ما أسفر عن تحديد هوية المجني عليه وكشف تورط زوجته البالغة من العمر 35 عامًا وعشيقها، 45 عامًا، في ارتكاب الجريمة.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين اتفقا على التخلص من المجني عليه بدافع ارتباطهما بعلاقة غير شرعية، حيث ارتكبا الجريمة داخل مسكنه، ثم قاما بنقل الجثمان وإلقائه في الشارع في محاولة لإخفاء معالم الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، مع استمرار التحقيقات. 

