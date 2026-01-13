الثلاثاء 13 يناير 2026
ارتفاع البتلو والكندوز، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

أسعار اللحوم، فيتو
أسعار اللحمة اليوم، شهدت أسعار اللحوم الحمراء تباينًا ملحوظًا اليوم الثلاثاء، وفق أحدث نشرة صادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وسط متابعة يومية للتغيّرات في سعر اللحمة بأسواق المحافظات ومحال الجزارة.

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

وتستعرض «فيتو» حركة أسعار اللحوم اليوم الكندوز والضاني والبتلو بمختلف أنواعها، وفقًا لآخر تحديث رسمي، وذلك على النحو الآتي:

أسعار اللحمة الضاني الصافي

متوسط السعر: 428 جنيهًا للكيلو.

التغيير: ارتفاع 3 جنيهات

نطاق السعر: من 300 إلى 500 جنيه للكيلو.

أسعار اللحمة الضاني بالعظم

متوسط السعر: 399 جنيها للكيلو

التغيير: انخفاض جنيهين

نطاق السعر: من 300 إلى 500 جنيه

أسعار اللحمة البتلو الصافي

متوسط السعر: 422 جنيها

التغيير: ارتفاع 4 جنيهات

نطاق السعر: 350 – 500 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة البتلو بالعظم

متوسط السعر: 394 جنيها

التغيير: ارتفاع 7 جنيهات

نطاق السعر: 300 – 500 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة الكندوز كبير السن

متوسط السعر: 358 جنيهًا

التغيير: ارتفاع جنيهين

نطاق السعر: 250 – 400 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة الكندوز صغير السن

متوسط السعر: 411 جنيها

التغيير: ارتفاع 8 جنيهات

نطاق السعر: 350 – 500 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة الكندوز متوسط السن

متوسط السعر: 398 جنيها

التغيير: انخفاض 3 جنيهات

نطاق السعر: 330 – 450 جنيها للكيلو

