موعد محاكمة نائبة برلمانية سابقة بتهمة القتل الخطأ

حددت محكمة الجنح المختصة ، جلسة21 يناير المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة منى جاب الله نائبة سابقة بمجلس النواب، على خلفية اتهامها بالقتل الخطأ، إثر تورطها في حادث مروري أسفر عن مصرع شاب كان يقف على جانب الطريق.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث تصادم أعلى طريق صلاح سالم بنطاق شرق القاهرة، نتج عنه وفاة شاب في الحال، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ.

وبالفحص، تبين اصطدام سيارة تقودها النائبة السابقة منى جاب الله بالمجني عليه أثناء وقوفه على جانب الطريق، ما أسفر عن إصابتها هي الأخرى، ووفاة الشاب متأثرًا بإصابته.

وعقب تقنين الإجراءات، أمرت جهات التحقيق بإخلاء سبيل المتهمة، مع إحالتها إلى محكمة الجنح المختصة، لمباشرة محاكمتها في الاتهام المنسوب إليها.

