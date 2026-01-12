الإثنين 12 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

موعد محاكمة نائبة برلمانية سابقة بتهمة القتل الخطأ

محكمة
محكمة
18 حجم الخط

حددت  محكمة الجنح  المختصة ، جلسة21 يناير المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة منى جاب الله نائبة سابقة بمجلس النواب، على خلفية اتهامها بالقتل الخطأ، إثر تورطها في حادث مروري أسفر عن مصرع شاب كان يقف على جانب الطريق.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث تصادم أعلى طريق صلاح سالم بنطاق شرق القاهرة، نتج عنه وفاة شاب في الحال، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ.

وبالفحص، تبين اصطدام سيارة تقودها النائبة السابقة منى جاب الله بالمجني عليه أثناء وقوفه على جانب الطريق، ما أسفر عن إصابتها هي الأخرى، ووفاة الشاب متأثرًا بإصابته.

وعقب  تقنين الإجراءات، أمرت جهات التحقيق بإخلاء سبيل المتهمة، مع إحالتها إلى محكمة الجنح المختصة، لمباشرة محاكمتها في الاتهام المنسوب إليها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية غرفة عمليات النجدة بالقاهرة غرفة عمليات النجدة عمليات النجدة بالقاهرة طريق صلاح سالم حادث مروري

مواد متعلقة

الأجهزة الأمنية بالجيزة تكشف حقيقة فيديو بلطجة الوراق

6 مصابين في حادثين منفصلين بسوهاج

تحرير 3 آلاف قضية سرقة كهرباء بحملات تفتيشية على المحال والعقارات خلال 24 ساعة

مصرع طفلة دهسًا بواسطة جرار زراعي بكوم أمبو شمال أسوان

تحذيرات عاجلة من الداخلية لقائدي السيارات بسبب سوء الأحوال الجوية

ضبط طالب بالقليوبية بتهمة ترويج صواعق كهربائية على مواقع التواصل

انقلاب ميكروباص بعد وصلة دهشور وإصابة 13 شخصًا

تأجيل محاكمة 35 متهمًا بالإتجار بالنقد الأجنبي لجلسة 25 مارس
ads

الأكثر قراءة

فوز محمد الوحش بمنصب وكيل مجلس النواب

بعد فوزه بمنصب رئيس مجلس النواب 2026، من هو المستشار هشام بدوي؟

رسميا، المستشار هشام بدوي رئيسا لمجلس النواب 2026 لمدة 5 سنوات

شخصية طبية بارزة في علاج أمراض الكبد، من هو محمد الوحش وكيل مجلس النواب؟

أول تعليق من الحسينى الشرقاوي على قرار استبعاده من المنافسة على رئاسة الوفد

ارتفاع الأحمر، سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

رسميا عاصم الجزار وكيلا لمجلس النواب 2026

ريال مدريد يعلن رسميا إقالة تشابي ألونسو بعد خسارة السوبر الإسباني

خدمات

المزيد

ارتفاع الأحمر، سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الألومنيوم في بورصة المعادن

انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والليمون في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الفراعنة وترويض أسود التيرانجا.. تاريخ مواجهات مصر والسنغال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الصلاة بالحذاء وتوزيع التركة في حياة الإنسان؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

متى بدأ أول احتفال بمولد السيدة زينب رضي الله عنها؟

ما هو حكم الإسلام في حلق اللحية؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية