حوادث

الأمن يضبط أطراف مشاجرة بأسلحة بيضاء في مدينة نصر

مشاجرة بأسلحة بيضاء
مشاجرة بأسلحة بيضاء في مدينة نصر.. الأمن يضبط أطراف الواقعة
كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام أسلحة بيضاء بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وأن المشاجرة نشبت بين طرف أول سائق له معلومات جنائية، وطرف ثان يضم 4 أشخاص لهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم، بسبب خلافات حول الأجرة.
وتطورت الخلافات إلى تعدٍّ متبادل باستخدام الأسلحة البيضاء، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهم 5 قطع سلاح أبيض.

وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، نتيجة الخلافات المذكورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

الجريدة الرسمية