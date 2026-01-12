الإثنين 12 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تكشف حصيلة 24 ساعة من الحملات المرورية على مستوى الجمهورية

حملة مرورية
حملة مرورية
18 حجم الخط

 واصلت وزارة الداخلية جهودها المكثفة في ضبط المخالفات المرورية بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من رصد وضبط 107388 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، المواقف العشوائية، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.


كما تم فحص 1328 سائقًا، تبين إيجابية 54 حالة لتعاطي المواد المخدرة.


وفي إطار الحملات المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، تمكنت الأجهزة من ضبط 747 مخالفة مرورية متنوعة شملت مخالفات تحميل الركاب، شروط التراخيص، وأمن ومتانة المركبات، إلى جانب فحص 103 سائقين، تبين إيجابية 4 حالات لتعاطي المواد المخدرة. كما تم ضبط 8 محكوم عليهم بإجمالي 11 حكم، والتحفظ على 3 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات والمضبوطين، ضمن خطة وزارة الداخلية للحفاظ على الأمن والسلامة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية.

حملات المرور المخالفات المرورية الطريق الدائري الإقليمي تعاطي المخدرات أثناء القيادة الامن العام ضبط المحكوم عليهم مكافحة المخالفات المرورية فحص السائقين

