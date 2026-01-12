الداخلية تكشف حصيلة 24 ساعة من الحملات المرورية على مستوى الجمهورية

18 حجم الخط

واصلت وزارة الداخلية جهودها المكثفة في ضبط المخالفات المرورية بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من رصد وضبط 107388 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، المواقف العشوائية، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.



كما تم فحص 1328 سائقًا، تبين إيجابية 54 حالة لتعاطي المواد المخدرة.



وفي إطار الحملات المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، تمكنت الأجهزة من ضبط 747 مخالفة مرورية متنوعة شملت مخالفات تحميل الركاب، شروط التراخيص، وأمن ومتانة المركبات، إلى جانب فحص 103 سائقين، تبين إيجابية 4 حالات لتعاطي المواد المخدرة. كما تم ضبط 8 محكوم عليهم بإجمالي 11 حكم، والتحفظ على 3 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات والمضبوطين، ضمن خطة وزارة الداخلية للحفاظ على الأمن والسلامة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية.

