تباشر النيابة المختصة التحقيقات مع 7 متهمين بالتعدي على قائد سيارة ملاكي لقيامه بدهس شخصين بمنطقة فيصل، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول ملابسات وظروف الواقعة، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين جراء الحادث، فضلا عن فحص محتوى مقطع فيديو جرى تداوله بشأن التعدي على قائد السيارة.

قائد السيارة: لم أقصد دهسهما هما ظهروا فجأة أمامي

وقال قائد السيارة المتهم بدهس شخصين، بأنه لم يقصد الاصطدام بهما وإن ظهورهما كان مفاجئا أمامه ولم يستطع السيطرة على السيارة، وأثناء محاولته مغادرة المكان، قام الأهالى بالتعدي عليه بالأسلحة البيضاء والحجارة.

المتهمين: خوفنا يهرب فقمنا بالتعدى عليه

من جانبهم قال المتهمين الـ7 بالتعدى على قائد السيارة الذى دهس شخصين، بأنه فور وقوع الحادث حاول المتهم الفرار من مسرح الحادث فقمنا بمحاصرة والتعدي عليه خشية هروبه بعد مزاعم عن وفاة الضحايا.

النيابة تحقق مع 7 متهمين بالتعدي على قائد سيارة دهس شخصين بفيصل

وكانت وزارة الداخلية، كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدي على قائد سيارة "ملاكي" بالجيزة بزعم قتله أحد الأشخاص.. وضبط مرتكبي الواقعة.



وبالفحص تبين تلقي قسم شرطة الطالبية بالجيزة بلاغا بقيام قائد سيارة ملاكي بالاصطدام بشخصين مما نتج عنه إصابتهما بكسور وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج اللازم في حينه وحال محاولة قائد السيارة الهرب من مكان الحادث قام بعض الأهالى باستيقافه والتعدي عليه بالضرب وإحداث تلفيات بالسيارة قيادته.

وتمكن رجال الشرطة من ضبط قائد السيارة (عاطل، مقيم بدائرة القسم)، وكذا ضبط الأشخاص القائمين بالتعدي عليه 7 أشخاص، مقيمين بالجيزة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لمحاولته الهرب عقب ارتكابه حادث التصادم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

