انقلاب ميكروباص بعد وصلة دهشور وإصابة 13 شخصًا

شهد طريق وصلة دهشور باتجاه الفيوم حادث انقلاب سيارة ميكروباص، أسفر عن إصابة 13 شخصًا، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب ميكروباص بعد وصلة دهشور

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بالحادث، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الواقعة.

وأوضحت التحريات أن انقلاب الميكروباص وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة من يد السائق أثناء السير، ما أدى إلى فقدانه السيطرة على المركبة. وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

