الأحد 11 يناير 2026
ضبط مرتكبى استخدام سيارة في دهس مواطن عمدا ببنى سويف

دهس شخص باستخدام
دهس شخص باستخدام سيارة أثر خلاف علي الميراث.. وأمن بني سويف
تمكنت أجهزة الأمن ببنى سويف من كشف ملابسات مقطع فيديو أظهر إصطدام سيارة "ملاكى" بأحد الأشخاص عمدًا، وفرار قائدها برفقة آخر يحمل سلاحًا أبيض.

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية عن الحادث، وتمكن رجال الشرطة من  تحديد هوية المجني عليه (مصاب بسحجات متفرقة بالجسم – مقيم بدائرة قسم شرطة بنى سويف)، وأفاد بأن السيارة صدمته عمدًا أثناء سيره بالشارع، ولاذ قائدها بالفرار.

تمكنت التحريات من ضبط السيارة وقائدها ومرافقه (ميكانيكى، نجل شقيقه – مقيمان بدائرة القسم)، وعُثر بحوزة الأخير على السلاح الأبيض الظاهر فى الفيديو.

 وبمواجهتهما اعترفا بأن الاصطدام كان متعمدًا، اعتراضًا على قيام شقيق قائد السيارة بالتعدى على خال المجنى عليه، مما أدى إلى وفاته، وكان الأخير قيد الحبس لتنفيذ حكم صادر ضده فى قضية خلافات ميراث.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه قائدها ومرافقه، تمهيدًا لتقديمهما للنيابة لاستكمال التحقيقات.

