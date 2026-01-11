ضبط مرتكبى استخدام سيارة في دهس مواطن عمدا ببنى سويف

18 حجم الخط

تمكنت أجهزة الأمن ببنى سويف من كشف ملابسات مقطع فيديو أظهر إصطدام سيارة "ملاكى" بأحد الأشخاص عمدًا، وفرار قائدها برفقة آخر يحمل سلاحًا أبيض.

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية عن الحادث، وتمكن رجال الشرطة من تحديد هوية المجني عليه (مصاب بسحجات متفرقة بالجسم – مقيم بدائرة قسم شرطة بنى سويف)، وأفاد بأن السيارة صدمته عمدًا أثناء سيره بالشارع، ولاذ قائدها بالفرار.

تمكنت التحريات من ضبط السيارة وقائدها ومرافقه (ميكانيكى، نجل شقيقه – مقيمان بدائرة القسم)، وعُثر بحوزة الأخير على السلاح الأبيض الظاهر فى الفيديو.

وبمواجهتهما اعترفا بأن الاصطدام كان متعمدًا، اعتراضًا على قيام شقيق قائد السيارة بالتعدى على خال المجنى عليه، مما أدى إلى وفاته، وكان الأخير قيد الحبس لتنفيذ حكم صادر ضده فى قضية خلافات ميراث.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه قائدها ومرافقه، تمهيدًا لتقديمهما للنيابة لاستكمال التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.