أخبار الحوادث اليوم: القبض على سائق محافظ الدقهلية وبحوزته مواد مخدرة بـ3 ملايين جنيه.. ضبط مدرب كرة قدم بتهمة الاعتداء على أطفال بالمنصورة

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

شهدت منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة حادث انهيار مبنى قديم بشارع علوة الحجاج، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.



نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في محافظة الدقهلية في ضبط سائق محافظ الدقهلية برفقة شخص آخر، وذلك بعد ثبوت تورطهما في الاتجار بالعقاقير المخدرة.

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 15 آخرون بإصابات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص وأتوبيس بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثامين والمصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي، وحرر محضر بالواقعة.

حددت المحكمة، جلسة 10 يناير المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات في قضية حريق كافية الفنانة راندا البحيري بمنطقة التجمع الخامس.

قررت محكمة جنح مستأنف السويس، تأجيل نظر استئناف النيابة العامة على حكم براءة المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"صفع مسن السويس" بعد التصالح، إلى جلسة 17 ديسمبر المقبل، وذلك لإعلان المتهمين باستئناف النيابة العامة على حكم براءتهم.

رصدت إحدى اللقطات المصورة لحظة انهيار عقار امبابة، بسبب تسريب غازي والذي أسفر عن حدوث انفجار، ثم انهيار أجزاء من العقار ذاته.

أمرت النيابة العامة بحبس سائق محافظ الدقهلية، “وحيد.و”، 45 سنة، 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة ضبط مواد مخدرة من نوع أوكسي بسيارته الخاصة بشارع قناة السويس مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية.

نشرت النيابة العامة مرافعتها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك في القضية رقم ٧٤ لسنة ٢٠٢٥ جنايات طفل مركز الإسماعيلية المعروفة إعلاميًا (طفل الإسماعيلية).

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط شخص فبرك فيديو توزيع أغذية بانتخابات بغرض الإساءة للمرشحين بدائرة وإفساد العملية الانتخابية لقناعته بعدم إمكانية فوز المرشح الذى يدعمه في منطقة منشأة القناطر.



أسدلت محكمة جنايات المحلة الكبرى بمحافظة الغربية الستار على قضية مقتل ربة منزل وإصابة والدة المتهم بعدما قررت في جلستها اليوم إحالة أوراق المتهم “م. ق” إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه على خلفية الجريمة التي ارتكبها تحت تأثير مخدر الشابو.

تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين سير العملية الانتخابية من ضبط 11 شخصا في 10 وقائع منفصلة بمحافظات الأقصر والمنيا وأسوان وأسيوط والبحيرة والجيزة وسوهاج، لاتهامهم بمحاولات التأثير على الناخبين داخل محيط اللجان.

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية في إلقاء القبض على مدرب كرة قدم بأحد الأكاديميات الخاصة لكرة القدم في مدينة المنصورة بعدما تقدم عدد من أولياء الأمور ببلاغات يتهمونه فيه بالتعدي على أحد الأطفال جنسيًا وقيامة بطلب تصوير عدد من الأطفال أثناء قيامهم بحركات شاذة بمقابل مادي.

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية سرقة أسورة أثرية من داخل المتحف المصري بميدان التحرير، إلى جلسة 14 ديسمبر الجاري.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 7 رجال و5 سيدات، بينهم 3 لهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة.

كشفت وزارة الداخلية ، حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض طفل للضرب داخل إحدى المدارس بمحافظة قنا، مؤكدة أن الادعاءات المتداولة غير صحيحة، وأن الإصابات التي لحقت بالطفل كانت نتيجة حادث عرضي وليس اعتداءً متعمدًا.

