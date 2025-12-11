مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الأقصر يتفقدان سير العملية الانتخابية (صور)

18 حجم الخط

تفقد اللواء محمد أبو الليل مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد واللواء محمد الصاوي مدير أمن الأقصر، عددا من اللجان الانتخابية، للاطمئنان على سير العملية في يومها الثاني والأخير، بدائرة قسم شرطة الأقصر.

الاطمئنان على سير العملية في يومها الثاني

شملت الجولة تفقد لجان منشأة العماري والعوامية والكرنك ونجع الطويل، وذلك برفقة اللواء سامح درويش مساعد مدير أمن الأقصر واللواء ضياء ماهر مدير الإدارة العامة لمرور الأقصر، والمقدم مصطفى شاهين مفتش مباحث البندر، والمقدم أحمد ناصف رئيس مباحث قسم شرطة الأقصر، والنقيب عاصم نور الدين معاون أول مباحث البندر، وعددا من قيادات الأمن.

انتشار أمني مكثف بمحيط اللجان الانتخابية

ويشهد محيط اللجان والمقار الانتخابية اليوم الخميس، انتشار أمني مكثف، وذلك قبل بدء عملية التصويت في الدوائر الـ 30 الملغاة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والتي من بينها محافظة الأقصر.

وكان اعتمدت مديرية أمن الأقصر خطة أمنية شاملة، أبرزها توفير مظلة أمنية قوية تضمن سلامة المواطنين أثناء مشاركتهم في عملية التصويت، وتوظيف كل الإمكانات اللوجستية والتقنية والمركبات الحديثة، في إطار منظومة أمنية مطوّرة، فضلا عن تكثيف القوات في محيط اللجان والطرق المؤدية لها، وتسيير دوريات أمنية وخدمات مرورية لتسهيل وصول الناخبين إلى لجان الاقتراع، كما جرى تعزيز نقاط الارتكاز الأمني، ودعم قوات التدخل السريع، وتواجد عناصر الشرطة النسائية للتعامل الفوري مع أي مستجدات.

مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الأقصر يتفقدان سير العملية الانتخابية

مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الأقصر يتفقدان سير العملية الانتخابية

مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الأقصر يتفقدان سير العملية الانتخابية

مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الأقصر يتفقدان سير العملية الانتخابية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.