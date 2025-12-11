الخميس 11 ديسمبر 2025
مصرع شخص لتناوله حبة الغلال السامة في الغربية

لقي شخص مصرعه إثر تناوله حبة الغلال السامة وذلك بعد مرورة بازمة نفسية بسبب خلافات اسرية بقرية كفر سالم النحال بمدينة السنطة في محافظة الغربية.

محافظ الغربية يتفقد موقع انقلاب أتوبيس ويطمئن على المصابين بالمستشفى (صور)

حريق هائل يلتهم محتويات مطبعة في طنطا

لفظ أنفاسه عقب وصوله للمستشفى

وكانت مديرية أمن الغربية تلقت إخطارا من نقطة شرطة مستشفى السنطة العام بوصول شخص يدعى "فتوح.ع.ع" 55 عام مقيم بقرية كفر سالم النحال مصاب بحالة إعياء شديد ولفظ أنفاسه عقب وصوله متأثرا بإصابته.

تناول حبة غلال

وبالفحص الطبي بمستشفي السنطة العام وسؤال أسرته تبين أنه تناول حبة غلال سامة أنهت حياته بسبب مروره بحالة نفسية سيئة لوجود خلافات أسرية.

وجرى إخطار النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

