الشابو يقوده للإعدام، إحالة قاتل زوجته بالغربية للمفتي

أسدلت محكمة جنايات المحلة الكبرى بمحافظة الغربية الستار على قضية مقتل ربة منزل وإصابة والدة المتهم بعدما قررت في جلستها اليوم إحالة أوراق المتهم “م. ق” إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه على خلفية الجريمة التي ارتكبها تحت تأثير مخدر الشابو.

وجاء قرار محكمة المحلة عقب الاستماع لمرافعة النيابة العامة التي أكدت بالأدلة الفنية وأقوال الشهود أن المتهم ارتكب جريمته بكامل إرادته ووعيه مستندة إلى توافر نية القتل وسبق الإصرار وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة عليه.

وفي المقابل طالب دفاع المتهم ببراءته أو استعمال الرأفة مؤكدا أن موكله كان في حالة غير طبيعية نتيجة تعاطي الشابو.

وشهدت الجلسة حضورا أمنيا مكثفا من مديرية أمن الغربية حيث مثل المتهم داخل قفص الاتهام مكبلا وسط توتر شديد بين أسرة المجني عليها وأسرة المتهم.

وتعود أحداث الواقعة إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بمدينة المحلة يفيد بإقدام زوج على قتل زوجته العشرينية والتعدي على والدته ما أدى إلى إصابتها بكسور وجروح خطيرة بعد مشاجرة نشبت داخل منزل الأسرة على خلفية شكوكه بسلوك زوجته تحت تأثير المخدر.

وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث الجنائية إلى موقع الحادث وتبين وفاة الزوجة متأثرة بإصابتها بينما جرى نقل والدة المتهم للمستشفى لتلقي العلاج وتم القبض على المتهم وتحرير محضر بالواقعة قبل أن تتولى النيابة العامة التحقيق وتحيل المتهم إلى محكمة الجنايات.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها النهائي عقب ورود رأي المفتي.

