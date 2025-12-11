10 يناير، نظر أولى جلسات محاكمة المتهم في قضية حريق كافيه راندا البحيري بالتجمع

18 حجم الخط

حددت المحكمة، جلسة 10 يناير المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات في قضية حريق كافية الفنانة راندا البحيري بمنطقة التجمع الخامس.

كانت النيابة أمرت بإحالة رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، للمحاكمة، في واقعة حريق كافيه راندا البحيري بالتجمع الخامس.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مول شهير بدائرة قسم شرطة التجمع، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق، دون وقوع أي إصابات.

وكشفت المعاينة نشوب حريق داخل إحدى الشركات في المول نتيجة ماس كهربائي، ثم امتد بسرعة إلى المحلات المجاورة، بما في ذلك كافيه مملوك للفنانة راندا البحيري، والذي يقع في نفس المجمع التجاري.

وأضافت المعاينة أن الحريق امتد إلى مطعم برنسيس بالطابق الأرضي، والذي تمتلكه الفنانة راندا البحيري، مما أسفر عن احتراق المطبخ، ومنطقة الألعاب.

وأكدت المعاينة إن الحريم لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

