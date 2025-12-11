ضبط 7 رجال و5 سيدات لاستغلالهم الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة والجيزة

18 حجم الخط

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 7 رجال و5 سيدات، بينهم 3 لهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة.

تفاصيل الواقعة

وخلال الضبط، تم العثور بصحبتهم على 18 حدثًا معرضين للخطر أثناء قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحى والتسول.

وعقب مواجهتهم، اعترف المتهمون بنشاطهم الإجرامى.

الإجراءات القانونية والرعاية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم المجنى عليهم لأهليتهم مع أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم.

كما تم التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهليته بإحدى دور الرعاية.

الأمن يكشف ملابسات خطف طفلة وإجبارها على التسول بالقاهرة

على جانب آخر، وفى وقت سابق كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام طفلة باستجداء المارة والادعاء بكونها مختطفة من أهليتها بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط (سيدة وبصحبتها الطفلة – مقيمتان بدائرة قسم شرطة البساتين) وبسؤالها أفادت أن الطفلة نجلة شقيقتها "تم ضبطها"، وقيام شقيقتها بتركها بصحبتها للتسول، وبسؤال "والدة الطفلة" قدمت شهادة ميلادها، وتم تسليمها الطفلة وأخذ التعهد اللازم عليها بحسن رعايتها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

