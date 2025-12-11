الخميس 11 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 7 رجال و5 سيدات لاستغلالهم الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة والجيزة

ضبط 7 رجال و5 سيدات
ضبط 7 رجال و5 سيدات لاستغلال الأطفال فى أعمال التسول
18 حجم الخط

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 7 رجال و5 سيدات، بينهم 3 لهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة.

 

تفاصيل الواقعة

وخلال الضبط، تم العثور بصحبتهم على 18 حدثًا معرضين للخطر أثناء قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحى والتسول

وعقب مواجهتهم، اعترف المتهمون بنشاطهم الإجرامى.

الإجراءات القانونية والرعاية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم المجنى عليهم لأهليتهم مع أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم. 

كما تم التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهليته بإحدى دور الرعاية.

الأمن يكشف ملابسات خطف طفلة وإجبارها على التسول بالقاهرة

على جانب آخر، وفى وقت سابق كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام طفلة باستجداء المارة والادعاء بكونها مختطفة من أهليتها بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وتمكن رجال الشرطة من  تحديد وضبط (سيدة وبصحبتها الطفلة  – مقيمتان بدائرة قسم شرطة البساتين) وبسؤالها أفادت أن الطفلة نجلة شقيقتها "تم ضبطها"، وقيام شقيقتها بتركها بصحبتها للتسول، وبسؤال "والدة الطفلة" قدمت شهادة ميلادها، وتم تسليمها الطفلة وأخذ التعهد اللازم عليها بحسن رعايتها.

الأمن يكشف ملابسات خطف طفلة وإجبارها على التسول بالقاهرة
الأمن يكشف ملابسات خطف طفلة وإجبارها على التسول بالقاهرة

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إستغلال الأحداث التسول القاهرة الجيزة مباحث رعاية الأحداث حماية الاطفال

مواد متعلقة

ضبط 6 رجال و5 سيدات لاستغلالهم الأطفال في أعمال تسول بالقاهرة والجيزة

ضبط تشكيل عصابي يستغل 18 طفلًا في أعمال تسول وبيع سلع بالجيزة

ضبط 18 متهما باستغلال 21 طفلا في أعمال تسول بالشيخ زايد

ضبط 20 شخصًا لاستغلالهم الأطفال في أعمال تسول بالعجوزة والدقي

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب وسوريا في ربع نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

قرار جمهوري بتعيين القاضي مجدى خفاجي رئيسا لمحكمة استئناف قنا

التاريخ ينصف السعودية أمام فلسطين قبل مواجهتهما اليوم بكأس العرب

بعد الإمساك بتمساح الزوامل، البيئة: عمره عامان وسنعيده إلى بحيرة ناصر

سعر الليرة السورية أمام الدولار بمصرف دمشق المركزي اليوم الخميس

مدرب الأردن يكشف عن صعوبة مباراة العراق في ربع نهائي كأس العرب

طوله 85 سم واستغرق 7 أيام لاصطياده، تفاصيل انتهاء أزمة تمساح الزوامل (صور)

خدمات

المزيد

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 11-12-2025

سعر الليرة السورية أمام الدولار بمصرف دمشق المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، ابن ملكا "اليهودي" مكتشف قوانين الحركة قبل نيوتن

تفسير حلم أكل الرمان في المنام وعلاقته بالرزق الواسع

دعاء الطقس البارد والرياح في الصباح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads