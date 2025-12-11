الخميس 11 ديسمبر 2025
حوادث

ضبط إمام مسجد بالعباسية لاتهامه بانتحال صفة مأذون شرعي

ضبط المتهم
ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة القبض على إمام مسجد بـمنطقة العباسية لاتهامه بانتحال صفة مأذون وعقد قران لزوجين دون أي أوراق.

 

إمام مسجد بالعباسية ينتحل صفة مأزون شرعي

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من أهالي ضد إمام مسجد بمنطقة العباسية، لاتهامه بانتحال صفة مأذون وعقد قران على رجل وامرأة بدون أي أوراق، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

وبإجراء التحريات تبين، قيام إمام مسجد بمنطقة العباسية بانتحال صفة مأذون شرعي وعقد قران لزوجين.

 

وتمكن رجال المباحث من ضبطه واقتياده إلى ديوان القسم، للوقوف على ملابسات الواقعة.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة انتحال صفة

وانتحال الشخصية هو الظهور أمام الغير بمظهر الذي تم انتحال شخصيته بحيث الناظر إليه والمتعامل معه يعتقد دون شك أنه يتعامل مع من تم انتحال شخصيته.


والعقوبة القانونية طبقا لما نصت عليه المواد من 155 وحتي المادة 159 من قانون العقوبات بالحبس والغرامة وتأمر المحكمة بنشر الحكم بالإدانة بالجرائد علي نفقة المحكوم عليه،  وأما إذا كان الغرض من التشهير المعاقب عليه طبقا للمادة 171 عقوبات الهدف منه الابتزاز فتصل العقوبة إلى السجن لمدة 5 سنوات بالإضافة إلي أخطر اتهام.


وهو ما يقابل ذلك المتهم هو إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت والعقوبة تصل إلى خمس سنوات والغرامة 300 ألف جنيه طبقا لما نصت عليه المادة 27 من قانون الإنترنت الجديد وهي إنشاء موقع علي الإنترنت بقصد ارتكاب جريمة وتلك الواقعة تعد نموذجا للجريمة مركبة تمثل عدة جرائم ومنها أيضا الإساءة  للبرلمان طبقا لنص المادة 184 عقوبات.


"يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب مجلس الشعب.

و تتعدد العقوبات بتعدد الأفعال المجرمة  والتي أخطرها  استغلال الإنترنت بشكل غير قانوني بانتحال الصفة والتشهير للإساءة للعضو بالبرلمان فإن عقوبات رادعة جدا في انتظار هذا الجاني.
 

