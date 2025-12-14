بعد شائعة نقصه بالأسواق، أسعار الزيت التمويني بالمجمعات الاستهلاكية

18 حجم الخط

شهدت أسعار زيوت الطعام استقرارًا ملحوظًا بالأسواق المحلية والمنظومة التموينية، في ظل انتظام المعروض وتعدد الأحجام المطروحة للمستهلكين، وذلك رغم ما تردد مؤخرًا من شائعات حول وجود أزمة في توافر الزيت ببعض المحافظات.

أسعار الزيت التمويني في المجمعات الاستهلاكية

وأعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية طرح عبوة زيت تمويني جديدة سعة 1.5 لتر بسعر 56 جنيهًا ضمن منظومة السلع التموينية اعتبارًا من بداية ديسمبر الجاري، إلى جانب استمرار توافر عبوة 800 مللي بسعر 30 جنيهًا، وعبوة 700 مللي بسعر 27 جنيهًا، بما يوفر بدائل متنوعة تناسب احتياجات المواطنين.

كما تواصل المجمعات الاستهلاكية وأسواق اليوم الواحد ضخ كميات كبيرة من الزيوت الحرة بمختلف أنواعها وأحجامها وبأسعار مناسبة، بالتعاون مع كبرى شركات القطاع الخاص، فضلًا عن توافر زيوت الخليط المنتجة من الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية داخل عدد من السلاسل التجارية.

وزارة التموين تنفي نقص زيت الطعام بالأسواق

وفي سياق متصل، نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود أزمة في توافر زيوت الطعام أو نقص المعروض، مؤكدة أن جميع أصناف الزيوت، سواء التموينية أو الحرة، متوفرة بكميات كبيرة في السوق المحلي.

الاحتياطي الاستراتيجي من زيت الطعام

وأوضحت الوزارة أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت التمويني، سواء المتاح داخل البلاد أو من خلال التعاقدات الجارية، يكفي لتلبية احتياجات المواطنين لمدة 5.6 شهر، بما يعكس استقرار الموقف التمويني وتأمين احتياجات السوق.

