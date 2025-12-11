الخميس 11 ديسمبر 2025
القبض على مهتز نفسيا لقيامه بالتعلق بعامود إنارة وأداء حركات استعراضية بحدائق القبة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على مهتز نفسيا لقيامه باعتلاء سور أحد الكبارى بـحدائق القبة والتعلق بعامود إنارة وأداء حركات استعراضية معرضًا حياته والآخرين للخطر.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بقيام أحد الأشخاص باعتلاء سور أحد الكبارى بدائرة قسم شرطة الحدائق والتعلق بعامود إنارة وأداء حركات استعراضية معرضًا حياته والآخرين للخطر.
تمكن رجال الأمن من تحديد وضبط مرتكب الواقعة ("له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى) وبمواجهته تبين أنه يهذي بعبارات غير مفهومة. 


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارٍ التنسيق مع الجهات المعنية لإيداعه بإحدى المصحات النفسية.

وفى سياق آخر، ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على مضطرب نفسي تعدى على رجال الشرطة لفظيا دون سبب في مدينة نصر.

ورصدت الأجهزة الأمنية بـمديرية أمن القاهرة مقاطع فيديو تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى لفظيًا على رجال الشرطة والمارة بمحيط محل سكنه بالقاهرة.
بالفحص تمكن رجال الأمن من تحديد وضبط المذكور (له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان)، وتبين اتصاله بشرطة النجدة بتاريخ 8 ديسمبر الجارى وعقب وصول سيارة النجدة قام بالتعدى لفظيًا على رجال الشرطة دون توضيح ماهية بلاغه.

كما تبين دأبه التعدى على المارة أسفل مسكنه بدون مبرر، وأفاد أهليته بكونه من متعاطى المواد المخدرة وسبق تلقيه العلاج النفسى منذ عامين لكونه غير متزن نفسيًا. 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارٍ إيداعه بإحدى المصحات النفسية.

