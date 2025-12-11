مصرع وإصابة 18 شخصا في حادث تصادم أتوبيس بميكروباص بالبحيرة

18 حجم الخط

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 15 آخرون بإصابات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص وأتوبيس بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثامين والمصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي، وحرر محضر بالواقعة.

الكيلو 73 اتجاه الإسكندرية

تلقت مديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأتوبيس بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي عند الكيلو 73 اتجاه الإسكندرية على طريق الخدمات.

تصادم بين سيارة ميكروباص وأتوبيس

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة وعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين من الانتقال والفحص وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأتوبيس، نتج عنه مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة 15 آخرين بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق.

عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين

كما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.