إصابة 4 أشخاص في تصادم ملاكي مع ربع نقل أعلى كوبري الجامعة في المنصورة

18 حجم الخط

أصيب 4 أشخاص في تصادم سيارة ملاكى فى ربع نقل أعلى كوبري الجامعة في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

إصابة 4 أشخاص في تصادم ملاكي بربع نقل علي كوبري الجامعة

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 4 أشخاص في تصادم ملاكي بربع نقل أعلى كوبري الجامعة في المنصورة.



علي الفور انتقلت قوة أمنية وسيارتين إسعاف إلى موقع الحادث وتبين تصادم ملاكى فى ربع نقل أعلى كوبري الجامعة، وإصابة 4 أشخاص.



أسماء المصابين في الحادث

وكشف مصدر طبي عن إصابة 4 أشخاص جري نقلهم لمستشفي الطوارئ بالمنصورة وهم “محمد ى ح” 22 سنة المحلة الكبرى بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، "مروان ا ح ا" 21 سنة السنبلاوين بجرح قطعى بالرأس 5 سم، “رامى ا م ا” 19 سنة السنبلاوين ش كسر بالذراع الأيسر، يوسف السيد احمد رمضان 17 سنة السنبلاوين بكسر مضاعف مفتوح بالساعد الأيمن وبتر إصبع اليد اليسرى.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.