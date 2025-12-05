الجمعة 05 ديسمبر 2025
إصابة 4 أشخاص في تصادم ملاكي مع ربع نقل أعلى كوبري الجامعة في المنصورة

أصيب 4 أشخاص في تصادم سيارة ملاكى فى ربع نقل أعلى كوبري الجامعة في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 4 أشخاص في تصادم ملاكي بربع نقل أعلى كوبري الجامعة في المنصورة.

علي الفور انتقلت قوة أمنية وسيارتين إسعاف إلى موقع الحادث وتبين تصادم ملاكى فى ربع نقل أعلى كوبري الجامعة، وإصابة 4 أشخاص.
 

أسماء المصابين في الحادث 
وكشف مصدر طبي عن إصابة 4 أشخاص جري نقلهم لمستشفي الطوارئ بالمنصورة وهم “محمد ى ح” 22 سنة المحلة الكبرى بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، "مروان ا ح ا" 21 سنة السنبلاوين بجرح قطعى بالرأس 5 سم، “رامى ا م ا” 19 سنة السنبلاوين ش كسر بالذراع الأيسر، يوسف السيد احمد رمضان 17 سنة السنبلاوين بكسر مضاعف مفتوح بالساعد الأيمن وبتر إصبع اليد اليسرى.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات. 

