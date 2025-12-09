الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

ضبط سلع مجهولة المصدر خلال حملات تموينية بإمبابة

سلع مجهولة المصدر
سلع مجهولة المصدر
18 حجم الخط

واصلت إدارة تموين إمبابة جهودها الرقابية خلال الأسبوع الماضي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد بلاسي مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية وتشديد الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية والمنشآت الغذائية والمخابز البلدية ومستودعات الغاز ومحطات الوقود، بهدف ضمان جودة السلع المتداولة وحماية صحة المواطنين.

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات تمس أمن المستهلك

وأكد مدير المديرية أن حملات التموين مستمرة دون تهاون، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات تمس أمن المستهلك أو تخالف الاشتراطات الصحية.

وفي هذا الإطار، شنت الإدارة حملة موسعة برئاسة شيرين عبدالله، رئيس الرقابة التموينية بدائرة الإدارة، والتي أسفرت نتائجها عن تحرير عدد من المحاضر، جاءت على النحو التالي: محضر نقص وزن، محضر عدم صلاحية ميزان، محضر قائمة بيانات، محضر غلق بدون إذن لبقالين.


ضبط سلع مجهولة المصدر والتحفظ عليها

وفي مجال الرقابة التجارية، تمكنت الحملة من ضبط جركنين زيت مجهول المصدر بإجمالي 22 كجم، وصفيحة سمن نباتي وزن 11 كجم، وكمية من السكر تقدر بـ 30 كجم.


وتم التحفظ على المضبوطات داخل أحد المجمعات الاستهلاكية لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

كما تم التنبيه على المخابز بضرورة سداد الغرامات المقررة، مع استمرار العمل في تنفيذ حملات يومية للتأكد من التزام جميع الأنشطة التموينية بالقوانين والضوابط المنظمة.

وتؤكد إدارة التموين أن جهودها مستمرة لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين وضمان وصول سلع آمنة مطابقة للمواصفات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسواق والمحال التجارية التموين والتجارة الداخلية الضوابط المنظمة المخابز البلدي المجمعات الاستهلاكية المخاب المحال التجارية النيابة العامة تحرير عدد من المحاضر سلع مجهولة المصدر ضبط سلع مجهولة المصدر مدير مديرية التموين مديرية التموين والتجارة الداخلية

مواد متعلقة

استعدادات محافظة الجيزة لانتخابات النواب التكميلية في 7 دوائر ملغاة بحكم قضائي

أخبار مصر اليوم: حقيقة رفع رسوم تأشيرات الدخول.. أمطار غزيرة ورياح قوية تضرب الوجه البحري وشمال البلاد.. تفاصيل زيادة عقود القيمة الإيجارية الخاصة بأراضي الأوقاف

محافظ الجيزة يتقدم بطلب كمواطن داخل المركز التكنولوجي بالصف (صور)

الجيزة تواصل سحب تراكمات الأمطار وسط حالة عدم الاستقرار الجوي (صور)

رئيس حي الهرم يتابع أعمال شفط مياه الأمطار في ميدان الرماية ومحيط المتحف الكبير

بطاقة 250 سيارة، محافظ الجيزة يتابع سير العمل بموقف السرفيس الحضاري بالصف

وزيرة التنمية المحلية تبحث مع محافظ الفيوم مستجدات إعادة التوازن البيئي ببحيرة قارون

محافظ الجيزة: اعتماد الأحوزة العمرانية لـ 83 قرية وإعداد مخططات جديدة لـ 76 أخرى

الأكثر قراءة

موعد مباراة العراق والجزائر في كأس العرب والقنوات الناقلة

موعد مباراة السودان والبحرين في كأس العرب والقنوات الناقلة

موعد مباراة برشلونة وآينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

أمينة شفيق

عباقرة ولكن مجهولون.. ابن حمزة المغربي رائد علم اللوغاريتمات

أفشة يقود منتخب مصر أمام الأردن في كأس العرب

بعيد عن المثالية، سلوت يهاجم محمد صلاح مجددا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.72 جنيه في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى وفاته، فتوى للشيخ عطية صقر عن "اسم الله الأعظم" وأسرار الأسماء الحسنى

عباقرة ولكن مجهولون.. ابن حمزة المغربي رائد علم اللوغاريتمات

ما الذي يجعل فصل الشتاء غنيمة للمؤمن؟ مفتي الجمهورية يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads