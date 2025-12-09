ضبط سلع مجهولة المصدر خلال حملات تموينية بإمبابة

18 حجم الخط

واصلت إدارة تموين إمبابة جهودها الرقابية خلال الأسبوع الماضي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد بلاسي مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية وتشديد الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية والمنشآت الغذائية والمخابز البلدية ومستودعات الغاز ومحطات الوقود، بهدف ضمان جودة السلع المتداولة وحماية صحة المواطنين.

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات تمس أمن المستهلك

وأكد مدير المديرية أن حملات التموين مستمرة دون تهاون، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات تمس أمن المستهلك أو تخالف الاشتراطات الصحية.

وفي هذا الإطار، شنت الإدارة حملة موسعة برئاسة شيرين عبدالله، رئيس الرقابة التموينية بدائرة الإدارة، والتي أسفرت نتائجها عن تحرير عدد من المحاضر، جاءت على النحو التالي: محضر نقص وزن، محضر عدم صلاحية ميزان، محضر قائمة بيانات، محضر غلق بدون إذن لبقالين.



ضبط سلع مجهولة المصدر والتحفظ عليها

وفي مجال الرقابة التجارية، تمكنت الحملة من ضبط جركنين زيت مجهول المصدر بإجمالي 22 كجم، وصفيحة سمن نباتي وزن 11 كجم، وكمية من السكر تقدر بـ 30 كجم.



وتم التحفظ على المضبوطات داخل أحد المجمعات الاستهلاكية لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

كما تم التنبيه على المخابز بضرورة سداد الغرامات المقررة، مع استمرار العمل في تنفيذ حملات يومية للتأكد من التزام جميع الأنشطة التموينية بالقوانين والضوابط المنظمة.

وتؤكد إدارة التموين أن جهودها مستمرة لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين وضمان وصول سلع آمنة مطابقة للمواصفات.

