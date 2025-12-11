الخميس 11 ديسمبر 2025
إصابة 3 أشخاص في انهيار مبنى قديم بإمبابة

 شهدت منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة حادث انهيار مبنى قديم بشارع علوة الحجاج، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.
 

انهيار مبنى بإمبابة

 تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من الأهالي يفيد بانهيار مبنى بشارع علوة الحجاج بدائرة قسم شرطة إمبابة، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بسيارات الإنقاذ البري إلى موقع البلاغ.

 

وبالفحص تبين انهيار مبنى قديم بشارع علوة الحجاج بمنطقة إمبابة مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

وفى سياق آخر، شهد شارع ونجت شرق محافظة الإسكندرية، انهيار ثلاث شرفات بعقار بشارع الطيار أحمد أبو السعود مما أسفر عن إصابة اثنين من المارة تصادف تواجدهما أسفل العقار.

 

وكان قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا يفيد بانهيار ثلاث شرفة عقار، مما أسفر عن إصابة اثنين من المارة وعلى الفور تم نقلهما إلى إحدى المستشفيات القريبة من المنطقة.

ودفعت قوات الحماية المدنية بمعداتها ووضع الحواجز الحديدية لمنع اقتراب المارة والمواطنين أسفل العقار.

 

وتبين أن العقار مكون من دور أرضى وثلاثة أدوار علوية، وتبين سقوط شرفة عقار الطابق الأول حتى الثالث وتسبب في إصابة اثنين من المارة وهما أحمد محمود ١٢ عاما، وشيماء هارون ٣٥ عاما.

 

