ضبط عاطلين بتهمة سرقة جنوط السيارات بمنشأة القناطر

تمكنت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن الجيزة من ضبط عاطلين بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، بعدما ثبت تورطهما في سرقة جنوط السيارات أثناء توقفها، وذلك من خلال فكها والاستيلاء عليها.

وبمواجهتهما، اعترف المتهمان بارتكاب الوقائع، وأقرا بقيامهما ببيع المسروقات إلى مالك محل إطارات، والذي جرى ضبطه أيضًا وبحوزته الجنوط المستولى عليها.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين والمضبوطات، تمهيدًا لإحالتهما إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

شروط تجيز السجن المؤبد في جرائم السرقة

1- أن تكون هذه السرقة حصلت ليلًا.

2- أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.

3- أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.

4- أن يكون السارقون قد دخلوا دارًا أو منزلًا  أو ملحقات مسكونة أو معدة للسكنى، أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة انتحال صفة بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.

5- أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.
 

