تحريات مكثفة لكشف ملابسات تحرش تلميذ بزميلته داخل مدرسة بمدينة نصر

18 حجم الخط

تجري الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تحريات مكثفة لكشف ملابسات اتهام ولية أمر تلميذة بالصف السادس الابتدائي لزميلها بالتحرش بنجلتها داخل مدرسة شهيرة بمدينة نصر.

تلميذ يتحرش بزميلته داخل مدرسة بمدينة نصر

تلقى قسم شرطة مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة بلاغا من ولية أمر تلميذة بالصف السادس الابتدائي تتهم زميلها في الصف ذاته بالتحرش بابنتها داخل مدرسة شهيرة بدائرة القسم، مضيفة فى اتهامها ضد والدته بسبها وقذفها على واتس آب، حال تقديمها الشكوى ضد نجلها.

تم تشكيل فريق من رجال المباحث للبحث والتحري من صحة البلاغ والوقوف على ملابساته.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى سياق آخر ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على فرد أمن إداري بـمدرسة شهيرة بالقاهرة الجديدة، لاتهامه بالتحرش بـ 5 أطفال بمرحلة KG2، داخل المدرسة.

فرد أمن يتحرش بـ 5 أطفال KG2 داخل مدرسة شهيرة بالقاهرة الجديدة

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من أولياء الأمور يفيد أنهم لاحظوا تغيرًا في سلوك أطفالهم، وبسؤالهم أكدوا أن حارس الأمن الإداري بمدرسة شهيرة بـمنطقة القاهرة الجديدة تحرش بهم بعيدًا عن أعين المشرفين.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من رجال الشرطة، لفحص البلاغ وجمع المعلومات والتحريات حول الواقعة، واستمع فريقالبحث لأقوال أولياء الأمور، الذين أعادوا التأكيد على أن فرد الأمن المتهم اعتاد القيام بأعمال وصفوها بأنها تحرش بالصغار.

وبناء على إذن من النيابة العامة، تمكن رجال المباحث من إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته أنكر قيامه بالتحرش بالأطفال.. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.