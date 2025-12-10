الأربعاء 10 ديسمبر 2025
أجواء شتوية وأمطار غزيرة على مناطق متفرقة في البحيرة (فيديو)

أجواء شتوية وأمطار غزيرة على مناطق متفرقة في البحيرة
رصدت عدسة “ فيتو” تعرض محافظة البحيرة  لأجواء شتوية وأمطار غزيرة على مناطق متفرقة علي مراكز ومدن البحيرة. 

أكدت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والمتابعة الدورية لرفع تجمعات المياه أولًا بأول وضمان انتظام الحركة المرورية بجميع الشوارع والميادين. 

ووجهت محافظ البحيرة بالانعقاد الدائم لغرف العمليات بالوحدات المحلية على مدار 24 ساعة، وربطها بوحدة التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة لتلقي البلاغات والتعامل معها فورًا.

رفع تراكمات المياه بشوارع وميادين

 وشهدت المحافظة انتشارا موسعا لكافة المعدات والأطقم الفنية والأجهزة وفقًا لخطة العمل المسبقة للتعامل الفوري والحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياة بشوارع وميادين وقرى المحافظة، وذلك بالتنسيق بين فرق العمل بالوحدات المحلية، وشركة المياه والصرف الصحي بالبحيرة والكهرباء والحماية المدنية.

وأشارت إلى أن محافظة البحيرة استعدت لموسم الشتاء والأمطار بأكثر من 1500 معدة وطاقم بالإضافة إلى ماكينات الشفط والمعدات والوحدات الخاصة بالحماية المدنية للتدخل الفوري ورفع تراكمات المياه على الفور.

استمرار التواصل مع هيئة الأرصاد الجوية

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن المحافظة لن تدخر جهدًا في توفير كافة الإمكانيات والدعم اللازم للفرق الميدانية لتذليل أي عقبات وضمان سلامة المواطنين، مع استمرار التواصل مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة الأحوال الجوية باستمرار وتطبيق كافة الإجراءات الاستباقية والطارئة لمواجهة آثار الطقس غير المستقر.

ودعت المواطنين إلى توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في المناطق التي تشهد تجمعات مائية والابتعاد عن أعمدة الإنارة والأسلاك الكهربائية المكشوفة، مع الإبلاغ عن أي طارئ، لضمان التدخل السريع للفرق المختصة بالطريق الصحراوي بالبحيرة والطريق الزراعي.

جاكلين عازر محافظ البحيرة

