ضبط 6 رجال و5 سيدات لاستغلال الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة والجيزة

استغلال الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرة
تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 6 رجال و5 سيدات، من بينهم 5 لهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بمحافظتي القاهرة والجيزة.

وكان بحوزتهم 9 أحداث معرضين للخطر نتيجة مشاركتهم في التسول وبيع السلع بشكل إلحاحي، وأقروا جميعًا بممارستهم للنشاط الإجرامي عند مواجهتهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأطفال لأوليائهم بعد أخذ التعهد بحسن رعايتهم، مع التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهليتهم بإحدى دور الرعاية.

