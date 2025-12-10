ضبط محاولات دعاية انتخابية مخالفة بالمنيا والبحيرة خلال متابعة تأمين اللجان

18 حجم الخط

واصلت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين العملية الانتخابية جهودها في متابعة الالتزام بضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات داخل محيط اللجان، وتمكنت خلال حملاتها من إحباط ثلاث محاولات للدعاية المخالفة في محافظتي المنيا والبحيرة.

ففي محافظة المنيا، ضبطت القوات شخصين وسيدة مقيمين بدائرة مركز شرطة أبوقرقاص، بحوزتهم عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين، كانوا يستعدون لتوزيعها على المواطنين قرب إحدى الدوائر لحثهم على التصويت لصالحه.

وفي محافظة البحيرة، رصدت القوات محاولتين مماثلتين؛ الأولى بدائرة مركز شرطة الدلنجات حيث تم ضبط شخص بحوزته كروت دعاية لمرشح كان يعتزم توزيعها على الناخبين. والثانية بدائرة مركز شرطة حوش عيسى بعد ضبط 3 أشخاص أثناء محاولة تثبيت لافتة إعلانية تخص أحد المرشحين بمحيط اللجنة بالمخالفة للضوابط.

اتُّخذت الإجراءات القانونية في الوقائع الثلاث، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وانطلقت في التاسعة من صباح اليوم الأربعاء، عملية التصويت في الدوائر الملغاة بحكم من المحكمة الإدارية العليا بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث يتوجه الناخبون في تلك الدوائر إلى لجان الاقتراع لاختيار 58 مرشحًا على المقاعد الفردية في 10 محافظات.

ومن المقرر أن تجرى عملية التصويت على مدار يومين وتنتهي في التاسعة من مساء غد الخميس، على أن تبدأ عملية فرز الأصوات وإعلان الحصر العددي لها بعد انتهاء التصويت مباشرة.

