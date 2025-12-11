القبض على سائق محافظ الدقهلية وبحوزته مواد مخدرة بقيمة 3 ملايين جنيه

الخميس 11 ديسمبر 2025
نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في محافظة الدقهلية في ضبط سائق محافظ الدقهلية برفقة شخص آخر، وذلك بعد ثبوت تورطهما في الاتجار بالعقاقير المخدرة.

 

ضبط سائق محافظ الدقهلية بمخدرات بقيمة 3 ملايين 


وأسفرت العملية عن ضبط كمية كبيرة من المخدرات تقدر قيمتها بنحو 3 ملايين جنيه، تم التحفظ عليها تمهيدًا لإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة.

رصد نشاطهما بعد متابعة دقيقة 

وأكدت مصادر أمنية أن المتهمين كانا يوزعان العقاقير المخدرة على عدد من المتعاطين داخل محافظة الدقهلية، وأنه تم رصد نشاطهما بعد متابعة دقيقة من رجال مكافحة المخدرات، والتي تكللت بالنجاح في ضبطهما متلبسين.
 

النيابة العامة تباشر التحقيقات

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تحرير المحاضر وتقديم المضبوطات إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات للكشف عن جميع تفاصيل القضية وملاحقة جميع المتورطين.

 

عقورة المخدرات وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

