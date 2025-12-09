دفاع صغير الإسماعيلية يرد على ادعاءات محامي المتهم (فيديو)

18 حجم الخط

أجرت "فيتو" قبل قليل بثا مباشرًا لمتابعة محاكمة قاتل صغير الإسماعيلية، التى تنظرها محكمة جنايات الأحداث المنعقدة في مجمع محاكم الإسماعيلية.

مرافعة قوية للنيابة

وأكد المستشار محمد الجبلاوي محامي صغير الإسماعيلية، أن جلسة اليوم شهدت مرافعة قوية للنيابة العامة أدانت المتهم شكلا وموضوعا.

المجرم ارتكب جريمة وهو بكامل قواه العقلية

كما أضاف الباحث الاجتماعي خلال الجلسة أن المتهم ارتكب جريمته وهو بكامل قواه العقلية وفي كامل وعيه، وذلك طبقا لما أثبتته التحقيقات وكذا تقارير الطب الشرعي.

وأشار محامي صغير الإسماعيلية، أنه في انتظار قرار هيئة المحكمة في القضية، إما بالتأجيل أو بصدور الحكم.

وفي سياق الرد على دفاع المتهم، فند المستشار أحمد عبد المنعم محامي أسرة الضحية تلك المزاعم مؤكدًا أن تقرير الطب الشرعي قد برأ ساحة المجني عليه تمامًا من أي سلوكيات غير قويمة.

وأشار المحامي إلى أن الفحص الفني لهاتف المتهم هو الذي كشف عن وجود مراسلات وتعبيرات تشير إلى ميول سلوكية غير سوية لدى المتهم نفسه."

كانت قد قررت محكمة جنح ثاني الإسماعيلية، حبس مالك محل الهواتف المحمولة، في قضية مقتل صغير الإسماعيلية 3 أشهر مع النفاذ، بعد إدانته بـ إخفاء مسروقات.

وأجلت محكمة جنايات الإسماعيلية جلسة محاكمة والد المتهم بقتل زميله وتقطيعه إلى أشلاء بمنشار كهربائي، إلى يوم 25 من شهر ديسمبر الجاري.

أم الضحية: التعديل القانوني لحماية الأطفال أمر ضروري

وفي سياق متصل، ناشدت والدة الضحية جميع أولياء الأمور بضرورة الاهتمام بأبنائهم ومراقبة تحركاتهم بشكل دقيق، مؤكدةً أن الحفاظ على سلامة الأطفال أصبح أولوية في ظل تزايد مثل هذه الجرائم.

كما دعت إلى ضرورة تدخل المشرعين والدولة لتعديل قانون جرائم الأطفال بما يضمن حماية الأطفال من مثل هذه المآسي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.