الأحد 14 ديسمبر 2025
حماة تجبر زوجة ابنها على تقبيل قدمها لتمكينها من رؤية ابنها، والنشطاء: أمر مهين (فيديو)

حماة تجبر زوجة ابنها
حماة تجبر زوجة ابنها على تقبيل قدمها، فيتو
مشهد صادم ومهين، حالة من الغضب انتابت نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو صادم لسيدة تجبر زوجة ابنها على تقبيل قدمها وتصويرها في حالة من "الذل"، حتى تسمح لها بالعودة إلى بيتها ورؤية طفلها الصغير، الذي حُرمت من رؤيته وذلك في قرية بزاعة، شرقي حلب، بسوريا.

أم تمنع زوجة ابنها من رؤية ابنها إلا بعد تقبيل قدمها

وأظهر المقطع أم الزوج "الحماة" وهي تمنع زوجة ابنها من رؤية طفلها أو الدخول إلي بيتها، قبل أن تقوم بتقبيل قدمها، كما طالبت من الزوج "أبنها" تصوير مشهد تقبيل زوجته لقدم والدته "الحماة"، وذلك في محاولة منها لإذلال زوجة ابنها، حتي تسمح لها بالعودة للمنزل ورؤية طفلها.

وظهرت حماة الزوجة، أم الزوج، في مقطع الفيديو وهي تقوم بفتح باب المنزل للزوجة، التي قامت باحتضان طفلها، والتي مُنعت من رؤيته، وطلب الزوج من زوجته تقبيل يد والدته لتسمح لها بالدخول للمنزل، لكن أمه "الحماة" رفضت دخول الزوجة إلى بعد أن تقبل قدمها، في شكل وصف بأنه "مهين"، كما طالبت ابنها بتصوير المقطع لـ "إذلال الزوجة".


وكشف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن مقطع الفيديو الذي وصف بأنه "مشهد لا إنساني"، والذي  أقدمت فيه والدة الزوج على إجبار زوجة ابنها على تقبيل "قدمها"، وتصويرها في مشهد مهين.

حدث ذلك في قرية بزاعة شرقي حلب في سوريا، وكانت هناك مطالبات بمحاسبة الأم وابنها "الزوج" لإقدامهم على هذا العمل المهين للزوجة، التي أُجبرت على تقبيل "قدم" الأم للسماح لها بالعودة لمنزلها ورؤية طفلها. 

تقبيل الزوجة لقدم أم زوجها يثير الغضب

أثار المشهد "اللاإنساني" حالة من الغضب بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين رفضوا الشكل "المهين" الذي بدت عليه الزوجة، ومنعها من رؤية ابنها إلا بعد تقبيل قدم "الحماه"، التي ظهرت بصورة غير مقبولة في تعاملها مع الزوجة.

الزوجة تقبل قدم حماتها، فيتو
الزوجة تقبل قدم حماتها، فيتو

علق البلوجر السوري بهاء خير على مقطع تقبيل الزوجة لقدم حماتها فقال: "حدث ذلك في قرية بزاعة شرقي حلب، أقدمت حماة على إجبار زوجة ابنها على تقبيل قدمها وتصويرها في مشهد مهين، يجرد الإنسان من كرامته، ويترك جرحًا غائرًا في النفس لا يليق بامرأة ولا بأي إنسان. هذا الفعل القاسي لا يعكس قوة، بل يكشف قسوة تُداس بها أبسط حقوق الكرامة الإنسانية. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا.. وعليه نطالب الجهات الأمنية في المنطقة إلى رد حق هذه المراة المظلومة"

وعلق البلوجر سامي النشاوي " إمرأة سورية لم تسمح لزوجة ابنها بالعودة إلى دار زوجها وأولادها حتى تُقبل قدمها.. أي ظلم هذا.. أي أمراة هذه وأي رجل هذا يفرض الإذلال على زوجته"

مزاعم بالقبض على الأم وابنها أثناء هروبهم

أما البلوجر صافي عزب فقالت: "الطفل يستقبل والدته بالأحضان، وحماتها تجبرها على تقبيل قدمها مقابل إعادتها للمنزل، وزوج السيدة قام بتصوير الفيديو، وبحسب ما ورد الحادثة بريف حلب، ماذا يتوقع حول مصير أم الطفل!"

الحماة تجبر زوجة ابنها على تقبيل قدمها، فيتو
الحماة تجبر زوجة ابنها على تقبيل قدمها، فيتو

وقالت البلوجر رؤى الطويل: "أي ظلم هذا؟ السيدة تجبر زوجة ابنها على تقبيل قدمها، حتى تسمح لها بالعودة لمنزلها واحتضان طفلها، أي ظلم وقهر هذا، إنها إهانة بالغة، ويجب القبض على هذه السيدة وابنها لهذه الإهانية التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

زعم بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أنه بعد انتشار الفيديو بشكل سريع عبر مواقع  التواصل الاجتماعي، حاولت الأم "الحماة" وابنها الهروب باتجاه الرقة، لكن الأمن طاردها وأمسك بها، لكن ذلك غير مؤكد حتى الآن.

تقبيل موسيقار مصري يد محمد عبده يثير الاستياء، والنشطاء: ما فعله مهين (فيديو)

الولد للفراش أم لـ DNA؟.. تجدد الجدل بين الشرع والعلم في قضايا إثبات النسب.. قضاة: البصمة الوراثية دليل تأكيد وليس نفي.. ودار الإفتاء: إذا وُلد الطفل في زواج صحيح فلا يُنسب إلى غير الزوج

