الخميس 11 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

"زميله عرقله"، الداخلية تكشف حقيقة التعدي على طفل داخل مدرسة بقنا

«زميله عرقله».. الداخلية
«زميله عرقله».. الداخلية تكشف حقيقة التعدي على طفل داخل مدرس
18 حجم الخط

كشفت وزارة الداخلية ، حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض طفل للضرب داخل إحدى المدارس بمحافظة قنا، مؤكدة أن الادعاءات المتداولة غير صحيحة، وأن الإصابات التي لحقت بالطفل كانت نتيجة حادث عرضي وليس اعتداءً متعمدًا.

تفاصيل الواقعة

وأوضحت الوزارة أنه في إطار جهودها لكشف ملابسات المنشورات المتداولة، تبين أن الواقعة تعود إلى الأول من نوفمبر الماضي، حيث تلقى مركز شرطة قفط بمديرية أمن قنا بلاغًا من أحد المستشفيات باستقبال طفل يبلغ من العمر سبع سنوات مصابًا بكدمات في الوجه. 

 

حالة المرور اليوم، كثافات وزحام على هذه الطرق والمحاور

انتشار أمني مكثف بمحيط اللجان قبل بدء التصويت في الدوائر الـ30 الملغاة من انتخابات النواب

وبسؤال والد الطفل، أفاد بأن نجله تعرض للعرقلة دون قصد من أحد زملائه أثناء نزول التلاميذ على سلم المدرسة، مما أدى إلى سقوطه وإصابته.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينه، وتم عرض الواقعة على النيابة العامة التي تولت التحقيق للتأكد من ملابسات الحادث.

عقوبة التعدي بالضرب

قال الخبير القانوني والمحامي أشرف ناجي: إن عقوبة التعدي بالضرب على أي شخص في القانون تعامل وفقا لنص المادة 242 من قانون العقوبات وتقدر العقوبة وفقا لما جاء بالتقرير الطبي الخاص بالمجني عليه في حالة ما يكون التقرير الطبي يثبت أنه يوجد علاج للمجني عليه لمدة تزيد عن 21 يوما، فتكون عقوبة جنحة الضرب تصل في تلك الحالة إلى سنة.

وأضاف "ناجي": وإذا كان التقرير الطبي أقل من 21 يومًا تنتهي العقوبة بالحبس من 24 ساعة حتى سنة، لذلك فواقعة التعدي على مدرس الإسماعيلية هي جنح ضرب عادية يصدر الحكم فيها وفقا لنص المادة 242 /1/3 من قانون العقوبات، فالعقوبة المتوقعة على الجناة هي الحبس مدة لا تزيد على سنة بل انه قد يخفف عليهم الحكم في الاستئناف إلى ستة أشهر أو تنتهي بالتصالح إذا تنازل المدرس عن الجنحة تقضي المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح لأن جنحة الضرب من الجنح التي يجوز التصالح فيها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الداخلية قنا طفل مدرسة قفط زميله عرقله حقيقة واقعة الضرب الامن العام تحقيقات النيابة

مواد متعلقة

حالة المرور اليوم، كثافات وزحام على هذه الطرق والمحاور

انتشار أمني مكثف بمحيط اللجان قبل بدء التصويت في الدوائر الـ30 الملغاة من انتخابات النواب

ضبط سيدة بحوزتها كروت دعاية لتوزيعها على الناخبين بالإسكندرية

القبض على 4 أشخاص بالبحيرة يستخدمون مكبر صوت لحث المواطنين للتصويت لأحد المرشحين

ضبط 7 أشخاص بتهمة حشد الناخبين بالطالبية والعمرانية مقابل مبالغ مالية

ضبط 3 أشخاص لقيامهم باصطحاب الناخبين إلى لجانهم للتصويت لصالح مرشح مقابل مبالغ مالية بالبحيرة

ضبط محاولات دعاية انتخابية مخالفة بالمنيا والبحيرة خلال متابعة تأمين اللجان

انتخابات النواب، إحباط توزيع كروت دعائية وأموال في أسيوط والإسكندرية والأقصر

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب وسوريا في ربع نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

قرار جمهوري بتعيين القاضي مجدى خفاجي رئيسا لمحكمة استئناف قنا

التاريخ ينصف السعودية أمام فلسطين قبل مواجهتهما اليوم بكأس العرب

بعد الإمساك بتمساح الزوامل، البيئة: عمره عامان وسنعيده إلى بحيرة ناصر

سعر الليرة السورية أمام الدولار بمصرف دمشق المركزي اليوم الخميس

مدرب الأردن يكشف عن صعوبة مباراة العراق في ربع نهائي كأس العرب

طوله 85 سم واستغرق 7 أيام لاصطياده، تفاصيل انتهاء أزمة تمساح الزوامل (صور)

خدمات

المزيد

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 11-12-2025

سعر الليرة السورية أمام الدولار بمصرف دمشق المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، ابن ملكا "اليهودي" مكتشف قوانين الحركة قبل نيوتن

تفسير حلم أكل الرمان في المنام وعلاقته بالرزق الواسع

دعاء الطقس البارد والرياح في الصباح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads