الأمن يكشف ملابسات مزاعم توزيع سلع تموينية على الناخبين في المنيا

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعى، تبين قيام أحد الأشخاص، من أنصار أحد مرشحي مجلس النواب بالمنيا، بإيقاف سيارة نقل محملة بالسلع الغذائية، وادعى استخدامها في دعاية انتخابية لصالح مرشح آخر.

وأوضحتتحقيقات الأجهزة الأمنية،أن السيارة تعود لإحدى الجمعيات الخيرية بدائرة مركز أبو قرقاص بالمنيا، وأن حمولتها من السلع الغذائية ملك الجمعية وليست مرتبطة بأي نشاط انتخابي.

وأكد مسئول الجمعية أن السيارة مستأجرة وأن المبلغ هو من أوقفها دون وجه حق وتسبب في التشهير بقائدها.

تم ضبط السيارة وقائدها، تحرر المحضر اللازم اللازم.

وانطلقت في التاسعة من صباح اليوم الأربعاء، عملية التصويت في الدوائر الملغاة بحكم من المحكمة الإدارية العليا بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث يتوجه الناخبون في تلك الدوائر إلى لجان الاقتراع لاختيار 58 مرشحًا على المقاعد الفردية في 10 محافظات.

ومن المقرر أن تجرى عملية التصويت على مدار يومين وتنتهي في التاسعة من مساء غد الخميس، على أن تبدأ عملية فرز الأصوات وإعلان الحصر العددي لها بعد انتهاء التصويت مباشرة.

