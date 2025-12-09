الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
القبض علي 8 رجال ونساء ضمن شبكة دعارة داخل ناد صحي بالتجمع

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط أحد الأشخاص لإدارته ناد  صحى "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، واستغلاله لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية.

ضبط ناد صحى لممارسته الأعمال المنافية للآداب بدون ترخيص بالتجمع

 

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط صاحب النادى وبصحبته 4 سيدات، إحداهن لها معلومات جنائية، و3 أشخاص، أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول، وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم النشاط الإجرامى 

ضبط قائد سيارة أجرة بالإسكندرية بعد تعديه على شخص بالسب

كشف ملابسات طمس سائق لوحة سيارة أجرة ومنع سيدة من الركوب بالبحيرة

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

