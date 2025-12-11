انتخابات النواب، ضبط 11 شخصا في 7 محافظات لمحاولتهم التأثير على إرادة الناخبين

18 حجم الخط

تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين سير العملية الانتخابية من ضبط 11 شخصا في 10 وقائع منفصلة بمحافظات الأقصر والمنيا وأسوان وأسيوط والبحيرة والجيزة وسوهاج، لاتهامهم بمحاولات التأثير على الناخبين داخل محيط اللجان.

تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة صِدفا بأسيوط من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة، وبحوزته عدد من البطاقات الإرشادية ومبالغ مالية، تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.



كما تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة قسم شرطة الأقصر من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة، وبحوزته عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين ومبالغ مالية، تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالحه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



رصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام أحد الأشخاص يستقل سيارة أجرة "ميكروباص" باصطحاب الناخبين بدائرة مركز شرطة حوش عيسى بالبحيرة بالسيارة المشار إليها، والتوجه بهم إلى مقار لجانهم الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

وبالفحص وتم تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.



وفى محافظة أسوان تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة إدفو بأسوان من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة لقيامه بحث الناخبين على التصويت لصالح أحد المرشحين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



ورصد الأمن مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام (أحد الأشخاص) بالتواجد بمحيط إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة قسم شرطة الهرم بالجيزة وحث الناخبين على التصويت لصالح إثنين من المرشحين.



بالفحص أمكن تحديد وضبط الظاهر بمقطع الفيديو وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



وفى سوهاج تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة، وبحوزته مبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالح إحدى المرشحات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



كما تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة من ضبط (شخصين) بمحيط الدائرة، وبحوزتهما عدد من كروت الدعاية الإنتخابية الخاصة بأحد المرشحين تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لحثهم على التصويت لصالحه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



وتمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة وبحوزته عدد من كروت الدعاية الإنتخابية الخاصة بأحد المرشحين ومبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالحه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



ورصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص يستقل سيارة أجرة "ميكروباص" بإصطحاب الناخبين بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط بالسيارة المشار إليها والتوجه بهم إلى مقار لجانهم الإنتخابية لدفعهم للإدلاء بأصواتهم لصالح أحد المرشحين مقابل سلع تموينية.



بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



وتمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة، وبحوزته (عدد من حقائب المواد الغذائية).. تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

