أخبار الاقتصاد اليوم: استقرار أسعار الذهب والدولار.. انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 10% لشهر نوفمبر.. البورصة تربح 10 مليارات جنيه.. والفيدرالي الأمريكي يقرر خفض سعر الفائدة 0.25%

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

الفيدرالي الأمريكي يقرر خفض سعر الفائدة 0.25% في آخر اجتماعات 2025

قررت لجنة السياسة الفيدرالية التابعة للمركزي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، 10 ديسمبر 2025، خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، للمرة الثالثة، وذلك في آخر اجتماعات الاحتياطي خلال 2025، بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم في أمريكا خلال شهر نوفمبر الماضي.

خفض الفائدة في الفيدرالي الأمريكي

وجاء ذلك بعد شهور من الجدل الاقتصادي والضغوط المتزايدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الفيدرالي لخفض الفائدة، وسط تهديدات مستمرة لجيروم باول للضغط عليه.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شن هجمات متكررة على رئيس الفيدرالي جيروم باول، واصفًا إياه بأنه "ليس شخصًا ذكيا"، كما أكد ترامب أن سرعة خفض الفائدة ستكون اختبارا حاسما لاختياره القادم لرئاسة الفيدرالي عند انتهاء ولاية باول في مايو 2026.

ساويرس: نعمل على تمكين شباب الصعيد وتوفير فرص عمل مستدامة بالتعاون مع شغلني

قال المهندس نجيب ساويرس، مؤسس مجموعة أوراسكوم للاستثمارات القابضة، ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، إن التعاون مع شركة "شغلني" يأتي في إطار الإيمان العميق بأهمية تمكين الشباب ودعمهم للحصول على فرص عمل حقيقية، خاصة في محافظات الصعيد التي تحتاج إلى مزيد من الاستثمارات والبرامج التنموية.

وأضاف ساويرس أن منصة "شغلني" استطاعت منذ تأسيسها أن تقدم نموذجًا مختلفًا في سوق العمل من خلال ربط الشباب بفرص توظيف مباشرة وحلول عملية لمشكلة البطالة، مشيرًا إلى أن النجاحات التي حققتها الشركة خلال السنوات الماضية كانت نتيجة جدية إدارتها ورؤية مؤسسها إلى جانب دعم مؤسسة ساويرس التي تبنت الفكرة منذ بدايتها.

دعم مسيرة التنمية في الجنوب

وأكد ساويرس أن إطلاق مشروع "تشغيل شباب الصعيد" بمحافظتي سوهاج وقنا يعكس التزامًا مستمرًا بدعم مسيرة التنمية في الجنوب، عبر تأهيل الشباب واكسابهم المهارات اللازمة للاندماج في مجالات واعدة مثل السياحة والفندقة والصناعات البحرية، بما يضمن لهم فرص عمل مستدامة ويُسهم في تحسين مستوى المعيشة داخل المجتمعات المحلية.

واختتم ساويرس قائلًا إن هذا التعاون الثلاثي بين "شغلني" ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ومؤسسة التعليم من أجل التوظيف، يقدم نموذجًا لما يجب أن تكون عليه الشراكات التنموية الحقيقية التي تربط بين القطاع الخاص والمجتمع المدني لخدمة الشباب ودعم الاقتصاد الوطني.

شغلني وساويرس، شراكة تدعم توظيف شباب الصعيد وتعيد تشكيل سوق العمل في مصر

شركه شغلنى، قال عمر خليفة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "شغلني"، إن الشركة ومنذ تأسيسها تعمل على تغيير شكل سوق العمل في مصر عبر ربط الشباب بفرص توظيف حقيقية وتقديم حلول مبتكرة لمشكلة البطالة، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا مثل صعيد مصر.

تعاون مشترك بين ساويرس وشركة شغلني

وأكد خليفة على هامش كلمته بالمؤتمر الصحفي الذى جاء بالتعاون بين شركة "شغلني"، ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ومؤسسة التعليم من أجل التوظيف مصر، لإطلاق مشروع "تشغيل شباب الصعيد" بمحافظتي سوهاج وقنا: إن دعم المهندس نجيب ساويرس كان عاملًا محوريًا في توسع "شغلني" وتحولها إلى واحدة من أكبر منصات التوظيف في مصر، إذ ساهم إيمانه المبكر بالفكرة في تعزيز قدرة الشركة على الوصول لمئات الآلاف من الباحثين عن العمل وتوسيع شراكاتها مع المؤسسات التنموية والقطاع الخاص.

الإحصاء: انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 10% لشهر نوفمبر 2025

كشف التقرير الشهرى الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (263.8) نقطة لشهر نوفمبر 2025، مسجلا بذلك انخفاضًا قدره (-0.2%) عن شهر اكتوبر 2025.

تراجع التضخم في مصر

وأوضح الجهاز أن أهم أسباب هذا الانخفاض ترجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-15.8%)،مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-0.2%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.5%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-0.8%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-1.2%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (-0.4%).



وأضاف، أن هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.3%)،، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.3%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (0.4%)، مجموعة الدخان بنسبة (0.3%)، مجموعة الأقمشة بنسبة (0.6%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.2)،مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (1.4%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (2.1%)، مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة (2.0%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (0.9%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.6%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (3.9%)، مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (0.6%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (1.3%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (0.9%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.4%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.1%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (2.0%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.1%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (6.4%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (8.3%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.3%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (1.6%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.4%).

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

سعر صرف الدولار، شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه، حالة من الاستقرار خلال ختام حركة تعاملات، اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025، وذلك وفق أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي والبنوك العاملة في السوق المحلية.

أسعار الدولار في البنوك اليوم

وفق آخر تحديثات الأسعار، جاءت قيمة الدولار في البنك المركزي المصري كما يلي:

47.55 جنيها للشراء.

47.69جنيها للبيع.

أما في بنك مصر، فقد سجل الدولار:

47.56 جنيها للشراء.

47.66 جنيها للبيع.

وفي بنك كريدى أجريكول، فقد سجل الدولار:

47.55 جنيها للشراء.

47.65 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

أسعار الذهب اليوم، استقرت أسعار الذهب خلال ختام حركة تعاملات اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025، وسط متابعة مستمرة يقدمها موقع “فيتو” لآخر مستجدات سوق الصاغة وفق التحديثات المحلية.

الذهب كأصل استثماري مهم

يعد الذهب أحد أبرز وسائل الادخار والاستثمار، إذ يفضله الأفراد كملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.

وتتعدد أشكال الذهب المتداولة في السوق المحلية بين المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات، فيما تتحدد أسعاره بمجموعة من العوامل، أهمها السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، وحركة العرض والطلب.

آخر تطورات أسعار الذهب

- الذهب عيار 24: سجل نحو 6417 جنيها للجرام.

- الذهب عيار 21: بلغ نحو 5615 جنيها للجرام.

- الذهب عيار 18: وصل إلى 4815 جنيها للجرام.

- سعر الجنيه الذهب: سجل 44920 جنيها في محلات الصاغة.

بنك كندا المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة عند 2.25%

قرر بنك كندا المركزي، تثبيت سعر الفائدة عند 2.25% اليوم الأربعاء، مع سعر البنك عند 2.5% وسعر الإيداع عند 2.20%.

بنك كندا يقرر تثبيت سعر الفائدة

وفي إعلانه، لاحظ البنك المركزي أن الاقتصادات الرئيسية في جميع أنحاء العالم تواصل إظهار المرونة رغم الحمائية التجارية الأمريكية، على الرغم من أن عدم اليقين لا يزال مرتفعا، ونما الاقتصاد الكندي بنسبة 2.6% في الربع الثالث، وهو أقوى من المتوقع، ويرجع ذلك أساسا إلى تقلبات التجارة، في حين ظل الطلب المحلي النهائي ثابتا.

تطور التضخم والنشاط الاقتصادي

وذكر البنك: "إذا تطور التضخم والنشاط الاقتصادي بشكل عام بما يتماشى مع توقعات أكتوبر، فإن مجلس الإدارة يرى أن سعر السياسة الحالي في المستوى المناسب تقريبًا للحفاظ على التضخم قريبًا من 2% مع مساعدة الاقتصاد خلال فترة التعديل الهيكلي هذه".

أظهر سوق العمل بعض التحسن، مع مكاسب قوية في التوظيف على مدى الأشهر الثلاثة الماضية وانخفاض معدل البطالة إلى 6.5% في نوفمبر، ومع ذلك، لا تزال أسواق العمل في القطاعات الحساسة للتجارة ضعيفة، وتظل نوايا التوظيف على مستوى الاقتصاد ضعيفة.

وزير قطاع الأعمال العام يتابع موقف المشروعات الفندقية والسياحية والتجارية

في إطار المتابعة الدورية لمؤشرات الأداء والموقف التنفيذي للمشروعات في مختلف القطاعات، ترأس المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وذلك لمراجعة تطور نتائج الأعمال ومستجدات المشروعات الفندقية والسياحية والتجارية وخطط التشغيل والتطوير.

‎وأكد الوزير، خلال الاجتماع، أن الشركة القابضة للسياحة والفنادق وشركاتها التابعة تمتلك قدرات كبيرة وإمكانات متميزة وأصولًا قيمة تشكل قاعدة قوية للتوسع والنمو وتعزيز دورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني. وأوضح أن الوزارة تعمل وفق رؤية طموحة تستهدف زيادة الطاقات الفندقية على مستوى الجمهورية، سواء عبر تطوير المنشآت القائمة أو من خلال إنشاء فنادق جديدة وتوسعات لرفع القدرة الاستيعابية وتعزيز جاذبية المقصد السياحي المصري ومكانته على الخريطة السياحية العالمية، مشيرًا إلى أن الدولة تشهد حاليا تنفيذ خطة واسعة لإعادة إحياء وتحديث الأصول الفندقية والسياحية التاريخية.

الرقابة المالية والبنك الدولي يناقشان تشريعات تمويل المشروعات الصغيرة

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعًا موسعًا مع ممثلي البنك الدولي، استعرض المشاركون خلاله القدرات التنظيمية الحالية، والمسارات التشريعية والمعايير المنظمة للإشراف على جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات الناشئة، بهدف تعزيز فاعلية التمويل غير المصرفي خلال المرحلة المقبلة.

جهود الهيئة لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية

​ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الهيئة لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية، وتقوية الإطار الرقابي، ورفع جاهزية التمويل غير المصرفي لمواكبة التطورات المتسارعة واحتياجات القطاعات الإنتاجية.

​شهد اللقاء، الذي ضم قيادات ومسؤولي الإدارات الفنية والبحثية والرقابية داخل الهيئة، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي المصري، مناقشات معمقة حول عدد من الإصلاحات التنظيمية المحورية التي أقرتها الهيئة مؤخرًا، كان أبرزها: متطلبات رأس المال والملاءة المالية، والابتكار والتحول الرقمي، والشفافية وحماية المتعاملين.

وخلال الاجتماع، تم بحث المتطلبات التي وضعتها الهيئة بشأن الحد الأدنى لرأس المال ومعايير الترخيص للجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، لا سيما تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

​وأكد مسؤولو الهيئة أن هذه المتطلبات تمثل عنصرًا محوريًا لرفع الملاءة المالية، وتعزيز الاستدامة المؤسسية، وتحقيق التوازن بين التوسع في التمويل، وضمان حماية المتعاملين واستقرار الأسواق.

​واستعرض الاجتماع التحديات الهيكلية التي تواجه جهات التمويل في تلبية الاحتياجات التمويلية لهذه القطاعات، إلى جانب فجوات الوصول إلى التمويل.

البنك المركزي: ارتفاع معدل التضخم الأساسي إلى 12.5% في نوفمبر 2025

قال البنك المركزي المصري، إن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل 0.3% في نوفمبر 2025 مقابل 0.5% في نوفمبر 2024 و1.8% في أكتوبر 2025، وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 12.3% في نوفمبر 2025 مقابل 12.5% في أكتوبر 2025.

معدل التضخم الأساسي

وأضاف المركزي في بيان له، أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، سجل 0.8% في نوفمبر 2025 مقابل 0.4% في نوفمبر 2024 و2.0% في أكتوبر 2025، وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 12.5% في نوفمبر 2025 مقابل 12.1% في أكتوبر 2025.

البورصة تربح 10 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم

ارتفعت معظم مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، وربح رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.962 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 42052 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 51588 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 19112 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 4624 نقطة.

المشاط تبحث مع مدير "الفاو" الجهود المشتركة لتعزيز الأمن الغذائي

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، شو دونيو، مدير عام منظمة الأغذية والزراعة (ألفاو)، وذلك على هامش انعقاد المؤتمر العالمي الثالث لممثلي المنظمة رفيعي المستوى (GWC) بالعاصمة الجديدة.

تعزيز جهود الأمن الغذائي

وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالمدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، مؤكدة على الدور الحيوي الذي تقوم به المنظمة على الصعيد العالمي والإقليمي، لتعزيز جهود الأمن الغذائي، وخلق شراكات دولية بناءة من أجل تنسيق الجهود للتغلب على التحديات التي تواجهها الدول.

العلاقات المشتركة بين مصر ومنظمة الأغذية والزراعة

كما أعربت عن تقدير الحكومة المصرية للعلاقات المشتركة مع منظمة الأغذية والزراعة وحرصها على تعظيم الاستفادة من الشراكة الناجحة مع المنظمة، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مضيفة أن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2023-2027، الموقع في مايو 2023، يمثل الإطار المنظم للعمل المشترك مع هيئات الأمم المتحدة، عبر خمسة مخرجات رئيسية تشمل الاستثمار في رأس المال البشري، والتنمية الاقتصادية الشاملة، والاستدامة البيئية، والحوكمة الرشيدة، وتمكين المرأة.

الصناعات الغذائية: طفرة مرتقبة لصادرات القطاع ونعد برنامجا شاملا لرفع التنافسية

توقع المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، تحقيق طفرة قوية في صادرات الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، لترتفع من نحو 11 مليار دولار إلى 12 مليار دولار مدفوعة بالتوسع في الأسواق الخارجية وزيادة الطاقة الإنتاجية للشركات.

معرض ومؤتمر «فوود أفريكا 2025»

وأكد الجزايرلي، خلال كلمته في افتتاح معرض ومؤتمر «فوود أفريكا 2025»، أن السوق الأفريقي الذي يضم 1.4 مليار نسمة يمثل الفرصة الأكبر أمام المنتجات الغذائية المصرية، مشددًا على أن توحيد المعايير والاعتراف المتبادل بالمنتجات سيُحدث نقلة واسعة في حركة الصادرات نحو القارة.

وأوضح أن نسبة المصانع المتوافقة كليًا مع اشتراطات هيئة سلامة الغذاء لا تزال عند حدود 5% فقط، ما يستدعي جهودًا موسعة، لافتًا إلى أن الغرفة شكلت فريقًا فنيًا تحت قيادة الدكتورة مايسة حمزة لدعم المصانع ميدانيًا ورفع مستويات الجودة بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وفي الجانب التشريعي، كشف الجزايرلي عن تحركات جارية لإزالة العقوبات المقيدة للحريات من قوانين القطاع والاكتفاء بالغرامات المالية، مع تعزيز دور لجنة التظلمات للحد من خسائر الشركات الناتجة عن إجراءات الإعدام بسبب أخطاء قابلة للتصحيح.

تقرير حديث: تبني الذكاء الاصطناعي أبرز عوامل ارتفاع النمو خلال 2026

أطلق معهد ماستركارد للاقتصاد تقريره السنوي "التوقعات الاقتصادية 2026"، الذي يسلط الضوء على أبرز المواضيع الاقتصادية التي ستشكل المشهد العام خلال العام المقبل.

ويتوقع التقرير أن تستمر السياسات الاقتصادية التي تصدرت الأخبار في 2025 في التأثير على اقتصادات العالم خلال 2026.

ومع أن زيادة الانقسام الاقتصادي العالمي تمثل تحديات، إلا أن تبني الذكاء الاصطناعي يوفر فرصًا كبيرة.

أبرز عوامل النمو الاقتصادي

في عام 2026، يتوقع المعهد أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمعدل معتدل يبلغ 3.1%، بينما من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 3.6% على أساس سنوي، مع تفاوت في معدلات النمو بين دول المنطقة.

الرقابة المالية تصدر إطارا تنظيميا شاملا لنشاط إدارة برامج الرعاية الصحية TPA

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، أول إطار تنظيمي شامل لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (Third Party Administrator – TPA) في مصر، بهدف دمج هذا النشاط ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية ورفع كفاءة الخدمات التأمينية، وتعزيز الثقة في السوق، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة لتعزيز الحوكمة وتنظيم سوق التأمين والرعاية الصحية.

مزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية

وتضمن القرار رقم 229 لسنة 2025 الإطار التنظيمي الجديد متطلبات الترخيص ورأس المال، والمعايير الفنية لإدارة المطالبات الطبية، والمعايير التكنولوجية والأمنية الحديثة.

تنظيم نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية

من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار خطوة مهمة لتنظيم نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية في مصر، إذ سيساهم في رفع كفاءة الخدمات بما يضمن تقديم رعاية صحية متطورة وآمنة للمواطنين.

وقال: تعد خدمات إدارة برامج الرعاية الصحية نشاط إداري متخصص يقوم به طرف ثالث نيابة عن شركات التأمين، لإدارة وتشغيل منظومة الرعاية الصحية للمؤمن عليهم، ولا يحق للشركة المديرة إصدار وثائق التأمين أو تحمل المخاطر المالية للتغطية نفسها.

وزير المالية: يحق للممولين والمكلفين استرداد الرصيد الدائن من واقع الإقرار الضريبي لتوفير السيولة

بدأ أحمد كجوك وزير المالية، أولى جلسات الحوار المجتمعى حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، بلقاء مفتوح مع ممثلي المجتمع التجارى بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، قائلًا: «القيادة السياسية تدعم بقوة مسار الثقة والشراكة والمساندة للقطاع الخاص.. معًا وبكم نجحنا فى أول حزمة تسهيلات.. واليوم نتحاور حول حوافز الحزمة الثانية».

أوضح الوزير، أننا منفتحون على كل المقترحات التى ستفيدنا جدًا فى تطوير ما طرحناه من تسهيلات وتيسيرات «الآن.. وفى اللى جاى»، مؤكدًا أننا ننطلق مما نسمعه منكم من تحديات ضريبية ونتحرك لتسهيل الأوضاع لشركائنا حتى يستطيعوا المنافسة والنمو والاستثمار.

الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية

أشار إلى أن ثقة وتجاوب المجتمع الضريبي مع الحزمة الأولى يحفزنا لبذل المزيد من الجهد والمسئولية لاستكمال ما بدأناه معًا، لافتًا إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن حوافز متنوعة لشركائنا الملتزمين والدائمين، ستسهم كثيرًا فى تحسين الخدمات الضريبية وخفض الأعباء وتحفيز الامتثال الطوعى.

أضاف كجوك، أن هناك «قائمة بيضاء» و«كارت تميز» وحوافز إضافية للممولين الملتزمين لترسيخ «شراكة الثقة»، فضلًا على تيسير وتبسيط وتسريع إجراءات العمل الضريبى مثل الفحص ورد الضريبة واعتماد التكاليف والمصروفات، والرد السريع لضريبة القيمة المضافة وبشكل ملموس، لتوفير المزيد من السيولة للشركات من خلال رد الضريبة.

إجراء «المقاصة» بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين

أوضح الوزير، أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن أيضًا السماح باستفادة الفترتين الضريبيتين ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ من نظام الضريبة «القطعية» و«النسبية»، وكذلك إجراء «المقاصة» بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين لتيسير سداد الأعباء الضريبية، لافتًا إلى أنه يحق للممولين والمكلفين استرداد الرصيد الدائن من واقع الإقرار الضريبي لتوفير السيولة.

قال الوزير، إنه سيتم التحول لضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار والتداول فى البورصة المصرية، وسيكون هناك مزايا ضريبية أخرى لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة ٣ سنوات مع ضمان زيادة حجم التداول والاستثمارات.

المشاط: الخطة الاستثمارية للدولة تدعم جاهزية الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة من الطاقة النظيفة

أصدرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بيانا مشتركا أكدا فيه استمرار التنسيق المشترك مع بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل تعزيز قدرات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وتنفيذ الأولويات الوطنية فيما يتعلق بالتحول الأخضر في قطاع الطاقة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة.

زيادة قدرات الطاقة المتجددة

وأشار الوزيران إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها بالأمس، وشهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارة النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تأتي في إطار الجهود المشترك لزيادة قدرات الطاقة المتجددة وتنفيذ محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، حيث تم توقيع تمويلات ميسرة ومنح بقيمة 202 مليون يورو، من بينها تمويل ميسر بقيمة 165 مليون يورو لمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر، إلى جانب منحة بقيمة 35 مليون يورو لذات المشروع من الاتحاد الأوروبي يديرها البنك، ومنحة للتعاون الفني في مجال الكهرباء بقيمة مليوني يورو، إلى جانب اتفاق مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بين البنك والشركة المصرية لنقل الكهرباء.

ومن جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ما تم توقيعه من اتفاقيات يأتي في إطار التنسيق المستمر والجهود التي تقوم بها الوزارة من خلال التكامل بين السياسات التخطيطية وآليات التعاون الدولي، لتعزيز أولويات الدولة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك من خلال توفير الاستثمارات العامة بكفاءة لمشروعات البنية الأساسية في القطاع، وتعزيز جاهزية الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة.

المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»

وأضافت قائلة: «في ذات الوقت نعمل من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على حشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وقد استطعنا من خلال المنصة جذب نحو 5 مليارات دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية وبنوك دولية للقطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة».

البنك الزراعي يستعرض الفرص التمويلية لشركات التصنيع خلال مشاركته بمعرض "فود أفريكا"

حظي البنك الزراعي المصري بحضور لافت ومميز خلال مشاركته في فعاليات معرض "فود أفريكا" في نسخته العاشرة، المُقام بمركز مصر للمعارض الدولية، بمشاركة أكثر من 1200 شركة من 45 دولة، ويستمر حتى الجمعة 12 ديسمبر.

الفرص التمويلية لشركات التصنيع الزراعي

شهد جناح البنك إقبالًا كبيرًا من جمهور المعرض، للتعرف على أحدث الحلول والبرامج التمويلية، والخدمات المصرفية التي يقدمها البنك لشركات التصنيع الزراعي، والصناعات الغذائية، والأنشطة الإنتاجية المرتبطة بها، بهدف تعزيز قدراتها الإنتاجية والتسويقية، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، وزيادة حجم الصادرات.

كما حرص البنك على أن يجعل من جناحه نموذجًا لوحدة مصرفية متكاملة، تضم عددًا من القطاعات المتخصصة، في تمويل الشركات بأنواعها الكبرى، والمتوسطة، والصغيرة، لاستعراض منتجاته وخدماته المصرفية، والتفاعل مع زوار المعرض والشركات المشاركة، للإجابة على كافة استفساراتهم، بالإضافة إلى قيام البنك بمنح بطاقات ميزة مجانًا لزوار جناح البنك، لتشجيعهم على التحول لاستخدام وسائل الدفع الإلكتروني، وذلك في إطار مشاركة البنك في فعاليات الشمول المالي لذوي الهمم.

المشاط: البنك الأوروبي أبرم 94 صفقة في مصر منذ 2020

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك؛ وذلك لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشتركة، والنقاش حول محفظة التعاون الجارية والمستقبلية بين مصر والبنك، وبحث مخرجات الزيارة واللقاءات التي عقدها نائب رئيس البنك مع الجهات المختلفة.

حضر الاجتماع ماتيو باترون، نائب رئيس البنك للشئون المصرفية، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، وريم السعدي، نائبة المدير الاقليمي للبنك الاوروبي في مصر.

العلاقة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار

وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بنائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدة تقديرها للعلاقات الاستراتيجية المثمرة التي تربط مصر بالبنك، والتي تعكس التقدم المستمر في التعاون بين الجانبين والنجاح في بناء شراكات قوية ومؤثرة، موضحة أن العلاقة بين مصر والبنك شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر.

الإحصاء: ارتفاع قيمة الصادرات خلال شهر سبتمبر بنسبة 28.2%

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليــوم الأربعاء النشــرة الشهريــة لبيانات التجارة الخارجية سبتمبر 2025، وقد بلغـت قيـمة العجــز فـى الميــزان التجــارى 3.3 مليــار دولار خلال شهر سبتمبر 2025 مقابــل 4.5 مليــار دولار لنفـس الشهـر مـن العـام السابـق بنسبــة انخفاض قدرها 27.6٪.

ومن أهم المؤشرات ما يلى:

ارتفاع قيمة الصادرات

وارتفعت قيمـــة الصـادرات بنسبـة 28.2٪ حيـث بلغـت 4.9 مليـار دولار خـلال شهــر سبتمبر 2025 مقابــل 3.8 مليـــار دولار لنفــس الشهــر مـن العــام السابـــق، ويرجــع ذلـك إلــى ارتفاع قيمـة صــادرات بعــض السـلــع وأهــمها: (ملابس جاهزة بنسبة 27.4 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبـة 23.9 %، فواكة طازجــة بنسبه 40.8٪، البترول الخام بنسبـة 26.6٪).

بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر سبتمبر 2025 مقابــل مثيلتها لنفس الشهــر من العـام السابـق وأهمهـا ( منتجات البترول بنسبــة 31.6%، أسمدة بنسبــة 3.3٪، لدائن بأشكالها الأولية بنسبـة (10.5%، بقول جافة بنسبه 24.9%).

حجم الواردات من الخارج

وانخفضت قيمة الواردات بنسبـة 2.0 ٪ حيـث بلغت 8.2 مليار دولار خـلال شهـر سبتمبر 2025 مقابـــل 8.4 مليــار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـع ذلـك إلــى انخفاض قيمـــة واردات بعض السـلع وأهمهـــا: (منتجات البترول بنسبة 25.4 %، قمح بنسبــة 3.1 %، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 16.6 %، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبــة 22.7 %).

