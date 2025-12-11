مدرب الأردن يكشف عن صعوبة مباراة العراق في ربع نهائي كأس العرب

18 حجم الخط

عبّر جمال السلامي مدرب المنتخب الأردني، عن ثقته الكبيرة بلاعبيه وقدرتهم على تخطي التحدي الصعب أمام العراق في دور ربع النهائي من بطولة كأس العرب المقامة حاليا في قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر الحالي.

ماذا قال مدرب الأردن عن مواجهة العراق

وقال السلامي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "تنتظرنا مباراة قوية أمام المنتخب العراقي، الخصم الوحيد الذي يمكن أن يكون أمامنا في المباريات المقبلة هو أنفسنا"، في إشارة إلى أهمية التركيز والانضباط الذهني داخل الفريق.

وأضاف مدرب النشامى: "مباراة خروج المغلوب لها طقوسها الخاصة، وجميع اللاعبين يدركون مسؤولياتهم"، مؤكدًا أن الفريق جاهز بدنيًا وذهنيًا لتقديم أفضل ما لديه في أحد أهم أدوار البطولة.

ويأمل الجمهور الأردني أن يواصل المنتخب مسيرته بثبات، وأن ينجح السلامي في قيادة النشامى نحو نصف نهائي البطولة في مواجهة تُعد من الأقوى على مستوى ربع النهائي.

وصعد منتخب الأردن بدور ربع النهائي بعدما تصدر المجموعة الثالثة التي ضمت أيضا منتخبات مصر والإمارات والكويت محققا العلامة الكاملة في دور المجموعات بالفوز على الكويت والإمارات ومصر.

ومن المقرر أن تشهد مواجهات دور ربع النهائي من كأس العرب مواجهات قوية حيث يلعب المنتخب السعودي مع نظيره الفلسطيني بينما يلعب منتخبي سوريا والمغرب كما يلعب الاردن مع العراق والجوائز مع الإمارات.

