نجيب ساويرس: أحمد فؤاد نجم كان عبقريا ولا يوجد خليفة له حتى الآن (فيديو)

18 حجم الخط

عبر المهندس نجيب ساويرس مؤسس وراعي جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية عن افتقاده للشاعر الراحل، قائلا: "فقدنا ناس كتيرة قريبين مننا بس أحمد فؤاد نجم كان علامة في مصر".

المهندس نجيب ساويرس

وأضاف "ساويرس" خلال حفل الجائزة بالجامعة الأمريكية: "كل الشباب اللي طالعين في الشعر وفيهم نقاء وجزء من عبقرية أحمد بس لسه مش لاقيين خليفة ليه مش لاقيين حد نقول ده اللى جه بعد أحمد فؤاد نجم.. ويمكن دا سر عظمته للي ميعرفش هو كان عبقري يعني".

وتابع: "كان عبقري بالكلمات اللي بيختارها والمواقف اللي بياخدها.. والراجل اتبهدل في كل الأزمنة ودفع ثمن مواقفه وكان بيدينا أمل".

القائمة القصيرة لدواوين جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية

وتضمنت القائمة كلا من: ديوان "صولو.. بقايا الإنسان الزحمة" لإسلام معتوق، "الفاتورة" نورا عايد، "ملوش زي" بشيرة محب، "بسكوت مسلح" دنيا سعيد، "دوشة.. في ضلوع البيوت" منى رؤوف، "على سفر" مايكل عادل، "النداهة.. بين الأرض والسما" زينب محمد، "خطوة تانية للنجوم" أحمد خالد السباعي، "سيرة ذاتية لصبية في العشرين" رضا عبد النبي، "رسالة من العزل" محمد مرعي.

جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية

ويبلغ إجمالي قيمة الجائزة المالية في فرع شعر العامية ٣٠٠ ألف جنيه، وتقسم جوائز فرع شعر العامية بمقدار مائتي ألف جنيه تقسم بالتساوي على العشر الأوائل في فرع شعر العامية، ومائة ألف جنيه للفائز الأول من بين العشرة الأوائل ولا يجوز تقسيمها.

فيما بلغت قيمة جائزة أحمد فؤاد نجم في فرع الأعمال النقدية ٥٠ ألف جنيه للفائز بها، ولا يجوز تقسيمها.

جائزة أحمد فؤاد نجم

وجائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية، وعلى مدار 11 سنة ماضية منذ انطلاقها لأول مرة عام 2014، قدمت مجموعة مميزة وموهوبة من الشعراء الشباب.

الجائزة التي أسسها ويرعاها المهندس نجيب ساويرس أصبحت في سنوات قليلة مؤشرًا حقيقيًّا ومقياسًا واضحًا عن جودة وحال شعر العامية، كما يعتبر حفل إعلان الفائزين بها محفلًا ثقافيًّا هامًّا وفكريًّا وفنيًّا أيضًا بما يقدم خلال فقراته المختلفة.

