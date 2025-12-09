غرفة القاهرة تشارك لأول مرة في معرض ” فوود أفريكا ”

18 حجم الخط

شاركت الغرفة التجارية للقاهرة برئاسة أيمن العشري لأول مرة في الدورة العاشرة لمعرض” فوود افريكا ” والتي إفتتحها اليوم الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.

المعرض نافذة هامة للصادرات المصرية إلي الأسواق الخارجية

وأكد أيمن العشري علي أهمية هذا المعرض بالنسبة للصادرات المصرية ونفاذها إلي الأسواق الخارجية.

“ فوود أفريكا ” معرض دولي هام علي أرض مصر



وأشار رئيس غرفة القاهرة إلي أهمية المعارض المتخصصة التي تمثل أهم النوافذ الترويجية وزيادة التبادل التجاري وأن معرض “ فود أفريكا ” هو معرض دولي هام علي أرض مصر كما أنه يمثل نقطة إلتقاء عامة جدًا لكبري الشركات في القطاع الغذائي.

المعرض منصة هامة لتبادل الخبرات واللقاءات الثنائية



ولفت ( العشري ) إلي أن المعرض يمثل منصة هامة لتبادل الخبرات واللقاءات الثنائية بين الشركات والتعرف علي أحدث سبل التكنولوجيا في القطاع الغذائي.

وإستطرد ( العشري ): قطاعي الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية لهما أهمية خاصة علي الصعيدين الإقتصادي والمجتمعي متوقعًا أن تكون لهذه النسخة من المعرض إيجابيات كبيرة علي الصادرات المصرية خلال الفترة القادمة في ظل مشاركة أكثر من 1200 شركة من 45 دولة في قطاعات ( الغذاء - الحاصلات الزراعية - التعبئة والتغليف - ماكينات التصنيع الغذائية - التمور ).

وأكد رئيس غرفة القاهرة أن هذا المعرض يعزز من فرص المنتجات المصرية في فتح أسواق تصديرية جديدة في الدول الإفريقية والدول الأخري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.