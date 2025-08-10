أخبار الاقتصاد اليوم: البنك المركزي يعلن ارتفاع التضخم.. البيتكوين تقترب من 120 ألف دولار.. الضرائب تكشف آخر موعد لتقديم التسويات السنوية المعدلة لضريبة المرتبات والأجور

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

البنك المركزي يعلن ارتفاع التضخم

قال البنك المركزي المصري إن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل سالب 0.5% في يوليو 2025 مقابل 0.4% في يوليو 2024 وسالب 0.1% في يونيو 2025. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 13.9% في يوليو 2025 مقابل 14.9% في يونيو 2025.



وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، سالب 0.3% في يوليو 2025 مقابل سالب 0.5% في يوليو 2024 وسالب 0.2% في يونيو 2025. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 11.6% في يوليو 2025 مقابل 11.4% في يونيو 2025.

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

الدولار، ترصد “فيتو” آخر تطورات سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك الرئيسية، حيث تراجع سعر الدولار أمام الجنيه بنحو قرشين خلال ختام تعاملات اليوم الأحد الموافق 10 أغسطس 2025، في البنك المركزى والبنوك المصرية.

ويعد الدولار الأمريكي من أهم العملات الأجنبية المتداولة داخل البنوك في مصر، نظرًا لدوره المحوري في التجارة العالمية والاقتصاد الدولي، ويؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، خاصة المستوردة منها، ما يجعله محل اهتمام دائم من قبل الأفراد والمستثمرين في البنوك، كما يتحدد سعر الدولار وفقًا لآليات العرض والطلب وسعره الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

-48.43 جنيه للشراء.

-48.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

-48.48 جنيه للشراء.

-48.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

-48.48 جنيه للشراء.

-48.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

-48.48 جنيه للشراء.

-48.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قطر

-48.48 جنيه للشراء.

-48.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

-48.48 جنيه للشراء.

-48.58 جنيه للبيع.

قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية

سعر الدولار مؤشر اقتصادي مهم يعكس قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية الأكثر استخدامًا عالميًّا، حيث يتم تحديد السعر الرسمي للدولار في مصر من خلال البنك المركزي المصري بناءً على آليات العرض والطلب في السوق، مع الأخذ في الاعتبار السياسات الاقتصادية والمستجدات العالمي.

أدوات مهمة في تحديد قوة الدولار

كما أن الدولار هو أحد الأدوات المهمة في تحديد قوة العملة الأمريكية مقارنة بمجموعة من العملات الرئيسية الأخرى مثل: اليورو، الين الياباني، والجنيه الإسترليني.

ويعتبر هذا المؤشر مقياسًا حيويًّا يتم من خلاله قياس أداء الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية.

عوامل تساعد في استقرار الدولار محليًّا

وفي الفترة الأخيرة، شهد سعر الدولار في البنوك المصرية، استقرارا، وهذا الاستقرار يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الآتي:

التدابير التي تتخذها الحكومة لدعم الاقتصاد.

محاولات السيطرة على معدلات التضخم.

تحسين مصادر النقد الأجنبي مثل تحويلات العاملين في الخارج، وعائدات قناة السويس، وقطاع السياحة.

هيمنة مؤشر الدولار وضخامة الاقتصاد الأمريكي

وتعود هيمنة مؤشر الدولار في جانب منها إلى ضخامة الاقتصاد الأمريكي فحجمه يقارب إجمالي حجم اقتصادات الصين، الثاني عالميًّا، واليابان الثالث، وألمانيا، الرابع، مجتمعةً، ويدعم ثقل الولايات المتحدة الاقتصادي أيضًا أسواق رأس المال الأكبر والأكثر سيولة في العالم.

أسواق الأوراق المالية في الولايات المتحدة تفوق نظيراتها في البلدان الأخرى، وتحتضن العديد من أكثر الشركات قيمةً وتقدمًا على مستوى العالم وكذلك فإن أسواق سنداتها هي الأكبر عالميًا، إذ تضخمت سوق سندات الخزانة الأمريكية وحدها لتبلغ 27 تريليون دولار، وعندما تحتاج الشركات إلى سيولة نقدية، فإنها تتجه في الأغلب إلى الأسواق الأمريكية، سواءً كان ذلك لبيع الأسهم أو إصدار السندات أو الحصول على القروض.

الدولار هو العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية في العالم، والأكثر استخدامًا في المعاملات الدولية، حتى إن دولًا عدة خارج الولايات المتحدة تتخذه كعملة رسمية لها، فيما تحتل “العملة الخضراء” في غيرها مكانة شعبية.

البيتكوين تقترب من 120 ألف دولار وسط تحسن معنويات السوق وتفاؤل المستثمرين

ارتفع سعر البيتكوين بشكل كبير، اليوم الأحد، مسجلا ارتفاعا جديدا حيث يقترب من 120 ألف دولار، وتجاوزت العملة المشفرة مبلغ 119 ألف دولار مرتفعة بأكثر من 2%.

ارتفاع البيتكوين بشكل كبير

وارتفعت رائدة العملات المشفرة بنسبة تقارب 4% خلال الأيام السبعة الماضية، ويعكس هذا الاتجاه تحسنا في معنويات السوق وتفاؤلا متزايدا بين المستثمرين، بحسب شبكة CNBC عربية.

مع تزايد الزخم، تشير المؤشرات الرئيسية على السلسلة إلى إمكانية ارتفاع مستدام في جلسات التداول القادمة.

يأتي ذلك، بعد أن استعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتوقيع أمر تنفيذي يسمح لصناديق التقاعد من فئة 401 (k) بالاستثمار في الأصول البديلة، بما في ذلك الأسهم الخاصة، والعقارات، والعملات الرقمية.

ومن العوامل المساعدة لتألق العملات المشفرة، يقوم معدنو البيتكوين بتجميع عملات البيتكوين، حيث وصلت احتياطياتهم إلى أعلى مستوى أسبوعي عند 1.8 مليون بيتكوين، مع انخفاض بنسبة 10% في تدفقات المعدنين إلى منصات التداول.

عاد الطلب المؤسسي مع وصول تدفقات صناديق بتكوين المتداولة الفورية إلى 247 مليون دولار الأسبوع الماضي، مما يدعم احتمال ارتفاع سعر البيتكوين إلى ما يزيد عن 120.000 دولار.

يتجدد اهتمام المؤسسات بالشراء مما يغير في توجه السوق نحو البتكوين. ولا يزال المستثمرون المؤسسيون واثقين من أن العملة ستواصل مكاسبها، ويزيدون من استثماراتهم المباشرة من خلال صناديق الاستثمار المتداولة.

يعزز هذا المزيج من الطلب المؤسسي المتجدد وثقة شركات التعدين احتمال عودة البتكوين على المدى القريب إلى ما يزيد عن 120.000 دولار، وفق كوين ديسك.

عوامل التحسن في قطاع العملات المشفرة

ومن عوامل التحسن في قطاع العملات المشفرة، ارتفع سهم مايكروستراتيجي خلال الأسبوع مع تعافي الأسواق من انخفاض يوم الجمعة، واستحواذ أكبر شركة في العالم مالكة لعملة بتكوين على المزيد من "الذهب الرقمي".

وأفادت الشركة، التي تعمل تحت اسم "ستراتيجي"، في إفصاح قدمته إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أنها اشترت 21,021 بيتكوين مقابل 2.46 مليار دولار، أي ما يعادل 117.256 دولارا أمريكيا للوحدة، خلال الفترة من 28 يوليو إلى 3 أغسطس.

وكانت هذه الصفقة الأخيرة من أكبر صفقات "ستراتيجي" منذ أن بدأت الشركة بشراء العملات المشفرة نهاية عام 2020.

وأجرت "استراتيجي" أكبر صفقة شراء لها على الإطلاق في نوفمبر 2024، حيث اشترت 55.500 بيتكوين مقابل حوالي 5.4 مليار دولار، أي ما يعادل 97,862 دولارا أمريكيا للوحدة.

وحتى يوم الأحد، بلغ إجمالي ما تملكه الشركة 628.791 بيتكوين، بقيمة 46.08 مليار دولار امريكي تقريبا، وتقدر قيمة ممتلكات "استراتيجي" بأكثر من 72.5 مليار دولار أمريكي، بناء على أسعار السوق الحالية.

الضرائب تكشف آخر موعد لتقديم التسويات السنوية المعدلة لضريبة المرتبات والأجور

أعلن رجب محروس، مستشار مصلحة الضرائب، أن الثلاثاء 12 أغسطس 2025 هو الموعد النهائي لتقديم التسويات السنوية المعدلة لضريبة المرتبات والأجور، وذلك وفقًا للقانون رقم 5 لسنة 2025، الذي أتاح للشركات والمنشآت التي يعمل بها موظفون بعقود دائمة أو مؤقتة تقديم تسويات عن الفترة من 2020 حتى 2023، لتجنب الغرامات المقررة في قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.

تيسيرات ضريبية وإعفاء من الغرامات

أوضح رجب محروس، خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، أن بعض الممولين لم يتمكنوا من تقديم التسويات في موعدها أو ارتكبوا أخطاء مادية نتيجة السهو أو سوء التطبيق، ما دفع المشرع إلى منح فرصة أخيرة تتضمن إعفاء المستفيدين من مقابل التأخير والغرامات، بشرط الالتزام بتقديم التسويات قبل انتهاء المهلة المحددة.

العقوبات عند التأخير

وأكد مستشار مصلحة الضرائب أن التأخر في تقديم التسويات السنوية يترتب عليه مقابل تأخير يُحسب بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي في أول يناير مضافًا إليه 2%، حيث بلغ في 2024 نسبة 29.75%، غرامات مالية تبدأ من 3,000 إلى 50,000 جنيه عند التأخير حتى 60 يومًا، وترتفع من 5,000 إلى 200,000 جنيه إذا تجاوز التأخير 120 يومًا، وفقًا للمادة 110 من القانون.

التحول الرقمي منذ 2017

وأشار محروس إلى أن مصلحة الضرائب تمضي بثبات نحو التحول الرقمي منذ عام 2017، وتشمل المنظومة المميكنة عمليات التسجيل، وتقديم الإقرارات، والمراجعة، وإخطار الممولين بنماذج الفحص، وإتاحة الطعن عليها، وحسم النزاعات عبر اللجان أو المحاكم.

توحيد معايير احتساب الضريبة

وفيما يخص ضريبة المرتبات، أوضح أن الدولة اعتمدت أسسًا ومعايير موحدة للاحتساب على جميع العاملين في القطاعين العام والخاص، بما يحقق العدالة الضريبية والالتزام بالقوانين.

جولدمان ساكس: قطاع الطاقة الشمسية يشهد نموا متسارعا رغم تراجع الدعم الحكومي عالميا

بنك جولدمان ساكس، توقع بنك جولدمان ساكس Goldman Sachs الأمريكي نموًا متسارعًا في قطاع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، رغم تراجع معدلات دعم بعض الاقتصادات حول العالم لهذه المشروعات.

مؤسسة الخدمات المالية والاستثمارية الأمريكية

وتنبأت مؤسسة الخدمات المالية والاستثمارية الأمريكية في تحليل حديث نشرته على موقعها الالكتروني، بارتفاع حجم تركيبات الطاقة الشمسية عالميًا إلى 914 جيجاوات في عام 2030 بمعدل زيادة قدره 57% مقارنة بمستوياتها بنهاية العام الماضي 2024.

أبحاث السلع العالمية في جولدمان ساكس

في المقابل، قال دان سترويفن، المدير المشارك لقطاع أبحاث السلع العالمية في جولدمان ساكس إن ارتفاع عدد محطات الطاقة الشمسية هو الأسرع في تاريخ معدلات توليد الكهرباء، وذلك بالمقارنة مع مصادر الطاقة الأخرى.

يأتي ذلك فيما بلغت معدلات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية نحو 2129 تيراواط/ساعة في 11 عامًا منذ بدء الاعتماد عليها، وفقًا للمؤسسة المالية الأمريكية، حيث استحوذت على نحو 8٪ من حجم الكهرباء العالمية خلال الفترة من يوليو 2024 حتى يوليو 2025.

وبالرغم من تراجع الدعم الحكومي في كل من الولايات المتحدة والصين لمشروعات محطات الطاقة الشمسية، لا تزال هذه الصناعة تمتلك إمكانات كبيرة لتلبية جزء كبير من الطلب العالمي على الكهرباء على المدى البعيد.

تحديات فنية وسياسية

يشير التحليل حسب بنك جولدمان ساكس إلى أن صناعة الطاقة الشمسية تعاني من تحديات فنية وسياسية، كما ان هذه التحديات تتمثل في عدم التوازن بين معدلات العرض والطلب عليها، حيث يمكن أن يؤدي فائض إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة الشمسية في بعض الأحيان إلى تغذية الشبكات بكميات زائدة من الكهرباء، مما يتسبب في انخفاض أسعار الطاقة إلى مستويات سلبية، كما هو الحال في ولايات مثل كاليفورنيا الأمريكية، ودول مثل أستراليا.

وأضاف التحليل أنه في بعض الأحيان عندما تشكل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح نسبة كبيرة من مصادر توليد الكهرباء في الشبكات، فإن هذا التحدي قد يؤدي لأعطال وانقطاعات، كما حدث في دولتي إسبانيا والبرتغال في أبريل الماضي.

بالإضافة إلى هذين التحديين الفنيين، تواجه الصناعة ضغوطًا من السياسات الحكومية المتغيرة؛ فقد أوقفت الصين السماح بربط المشاريع الصناعية والتجارية الجديدة واسعة النطاق بشبكة الكهرباء، كما لم تعد تضمن للمشاريع الجديدة في قطاع الطاقة المتجددة أسعار شراء ثابتة أو كميات مضمونة من الكهرباء.

من المجوهرات إلى الرقائق، رحلة تحول الألماس المصنوع مخبريًا

لم يعد صعود الألماس المصنع مخبريا مقتصرا على متاجر التجزئة أو النقاشات المرتبطة بالاستدامة، إذ بات يشكل عنصرًا محوريًا في عدد من التقنيات الناشئة، من أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي إلى الحوسبة الكمية وبُنية الطاقة التحتية.

هذا التحوّل، الذي يأخذ طابعًا عالميًا، يطال أيضًا منطقة الخليج، حيث بدأت السياسات الصناعية واستراتيجيات التنويع الاقتصادي تتقاطع مع علوم المواد المتقدمة، وفي مقدمتها الألماس المصنع، بحسب وكالة بلومبرج.

سوق الألماس في الخليج

عام 2024، شكّلت دول الخليج نحو 5% من سوق مجوهرات الألماس العالمية المقدّرة قيمتها بنحو 5 مليارات دولار. ورغم أن هذه الحصة تبدو محدودة، إلا أن اللافت هو وتيرة التحوّل التي تشهدها السوق، إذ بدأ الألماس المُصنّع يُزيح تدريجيًا نظيره الطبيعي في بعض أسواق المنطقة. ففي الإمارات مثلًا، يُمثّل الألماس المُصنّع حاليًا 40% من مبيعات مجوهرات الألماس، مع مؤشرات على استمرار هذا الاتجاه التصاعدي.

ويرى أرنو فلامبو، مؤسس شركة "2dot4"، ومقرها دبي، المتخصصة في تصنيع الألماس الاصطناعي، أن منطقة الخليج في طريقها لمعادلة السوق الأمريكية خلال خمس سنوات، حيث يشكل الألماس المصنع 70% من إجمالي المبيعات.

ويسهم مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC) في دفع هذا النمو، حيث تمّ تداول ما يفوق 1.5 مليار دولار من تجارة الألماس المُصنّع خلال عام 2023 (آخر أرقام معلنة)، بارتفاع 10% عن العام السابق، ويضم أكثر من 30 شركة ناشطة في هذا المجال.

لكن الألماس الاصطناعي تجاوز دوره كبديل منخفض التكلفة وأكثر استدامة عن الألماس الطبيعي، بفضل خصائصه الفيزيائية، مثل التوصيل الحراري العالي، واتساع فجوة الحزمة، ومقاومة الإشعاع، ما يجعله مرشحًا بارزًا في تطبيقات تكنولوجية متقدمة.

الألماس الاصطناعي يجذب مصنعي الرقائق

هذه الخصائص جذبت اهتمامًا متزايدًا من قبل مطوري أشباه الموصلات ومصنعي الرقائق ومؤسسات الدفاع. فمع بلوغ "السيليكون" و"نيتريد الغاليوم" حدود أدائهما في البيئات عالية الطاقة ودرجات الحرارة المرتفعة، يبرز الألماس، لاسيما المنتج بتقنية الترسيب الكيميائي للبخار (CVD)، كخيار واعد.

ويؤكد إيان فريل، مدير تطوير الأعمال في شركة "إيلمنت سيكس"، التابعة لأكبر مجموعة ألماس في العالم "دي بيرز"، أن الألماس المصنّع يوفر فجوة حزمة واسعة، وتوصيلًا حراريًا فائقًا، ومجالات انكسار كهربائي مرتفعة، ما يجعله مثاليًا للظروف القاسية من حيث الجهد والحرارة والإشعاع.

وتدعم الأرقام هذه الفرضية: إذ يبلغ التوصيل الحراري للألماس المنتج بتقنية CVD نحو 2200 وات/متر كلفن، مقارنة بـ230 لـ"نيتريد الغاليوم" و150 للسيليكون.

هذه الفروقات الحاسمة تجعل الألماس عنصرًا محوريًا في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، حيث يُعدُّ التبريد ليس تحديًا تكنولوجيًا فحسب، بل ماليًا كبيرًا نظرًا لارتفاع تكلفته.

ويُستخدم الألماس فعليًا في تبريد مضخمات الطاقة عالية التردد، وصمامات الليزر القوية، كما يدخل في أجهزة كشف الإشعاع بمنشآت الأبحاث العلمية مثل المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية (CERN)، ومركز ستانفورد للمسرعات الخطية (SLAC)، ومفاعلات الاندماج النووي الأوروبية.

اليابان تقود السباق

خارج الأسواق الغربية، تقود شركة "أدامانت نامكي بيرسشن جويل" في اليابان مساعي نقل إلكترونيات الألماس إلى المجال التجاري، من خلال بناء أول مسبك في العالم لأشباه الموصلات المصنوعة من الألماس في فوكوشيما، على أن يبدأ الإنتاج عام 2027.

وستتضمن المنتجات المرتقبة ترانزستورات ومضخمات ومكونات دقيقة لاستخدامها في البنية التحتية النووية والفضائية والاتصالات. وتتوقّع الشركة أداءً تردديا أعلى بثلاثة أضعاف، وكفاءة تحويل طاقة أعلى بستة أضعاف، وتوصيلا حراريًا أكبر بـ17 مرة مقارنة مع نيتريد الغاليوم – وهي أرقام قد تُحدث تحولا نوعيا في كفاءة الطاقة عالميًا.

كما تحمل هذه التطورات أبعادًا جيوسياسية كذلك، إذ إن تصنيع الألماس لا يعتمد على عناصر نادرة مثل الغاليوم –الذي تنتجه الصين بنسبة 95%– بل يمكن إنتاجه من غاز الميثان الذي يحتوي على الكربون، وهو مورد يمكن التحكم في مصادره محليًا، ما يعزز سيادة الدول على المواد الاستراتيجية.

الخليج.. من الاستهلاك إلى الإنتاج

تبرز في هذا السياق أهمية انخراط الخليج في هذا القطاع ليس فقط كمستهلك، بل كمنتج وفاعل في سلسلة القيمة، وتعمل شركات مثل "تو دوت فور" (2dot4) على تطوير تقنيات محلية لمفاعلات الترسيب الكيميائي للبخار (CVD)، ما يعكس توجهًا لتجاوز دور الوسيط التجاري والانخراط في التصنيع والابتكار.

كما أن بساطة سلسلة التوريد في إنتاج الألماس المُصنّع، مقارنةً بسلاسل نظيره الطبيعي المعقدة، تسهل دخول الشركات الإقليمية إلى المنافسة في سوق المواد المتقدمة.

ويعلق ستانلي تي. ك. وونج، المستشار لدى "بانك آند كومباني": "باستخدام 20 مفاعلًا بتقنية CVD، يمكنك عمليًا أن تنافس كبار اللاعبين في السوق. وهذا يُمثل اختلافًا جذريًا عن عالم التعدين حيث توجد عوائق جيولوجية".

فيما ترى سيدة الأعمال السعودية دانة العلمي، الرئيسة التنفيذية لشركة مجوهرات دانة العلمي، أن الماس المعملي سيغير تجارة الماس على مستوى العالم وهو ينمو بقوة في حجم التجارة والاستثمار، ومن المتوقع أن يكون له تأثير كبير على الصناعة.

كلام العلمي جاء خلال توقيع اتفاقية شراكة بحجم 120 مليون دولار مع شركة "جرين لاب" الهندية، التي تصنف ضمن أبرز اللاعبين في القطاع عالميًا، خلال فعاليات النسخة السابعة من منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار، بالعاصمة الرياض في أكتوبر 2023.

توقعات سوق الألماس الاصطناعي

بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، طُوّر الماس الاصطناعي لأول مرة في أوائل خمسينات القرن الماضي، لكنّ تطوير مسار تصنيعي قابل للتطبيق تجاريًا ظهر قبل حوالي عقد.

الرقابة المالية تصدر قرارات جديدة تخص 6 شركات في أنشطة التأسيس والاستثمار والتخصيم

وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، على تأسيس شركة صدارة القابضة للاستثمارات المالية، وشركة طاقة للاستثمارات المالية، متمثلًا غرض كل منهما في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، وكذلك وافقت اللجنة على تأسيس شركة بي إف آي كايش للتخصيم، والترخيص لشركة صندوق تكس فند بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار (ملكية خاصة).

توفيق الأوضاع والقيد في سجل الهيئة الخاص



ووافقت اللجنة لشركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، على توفيق أوضاعها والقيد في سجل الهيئة الخاص بالتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وكذلك أصدرت اللجنة موافقة لشركة المالية العربية للسمسرة في الأوراق المالية، على مزاولة آلية التعامل في ذات الجلسة.

وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، هي المعنية وفقًا لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.

خبير اقتصادي: انخفاض التضخم في مصر إلى 13.9% لا يعني نهاية الضغوط التضخمية

قال هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي: إن انخفاض معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.9% في يوليو، بعد 14.9% في يونيو، ما يعكس تهدئة نسبية في الأسعار، لكنه لا يعني نهاية الضغوط التضخمية.

معدل التضخم السنوي

وأضاف أن الأرقام تكشف عن تراجع ملحوظ في أسعار اللحوم والدواجن والخضروات والفواكه، لكن ارتفاع الخبز والحبوب والمأكولات البحرية يوضح أن الصورة ليست موحدة.

وأشار إلى أن هذا التراجع مدعوم جزئيًا بحزمة الدعم المالي من صندوق النقد الدولي، واستمرار السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي.

خفض أسعار الفائدة في أبريل ومايو كان خطوة محسوبة، لكن المساحة لمزيد من الخفض ستظل مرتبطة باستقرار الأسواق العالمية والسيطرة على أسعار السلع غير الغذائية محليًا.

وأوضح أنه رغم تحسن المؤشرات، يظل المواطن أمام واقع لا ينعكس فيه انخفاض التضخم سريعًا على فاتورة البقالة أو إيجار المنزل.

تباطؤ التضخم يعني فقط أن الأسعار ترتفع بوتيرة أبطأ، لا أنها تعود لما كانت عليه، وهذا فارق جوهري في الإحساس اليومي بالتحسن.

الارتفاع إذا شهدت الأسواق العالمية صدمات جديدة في الطاقة أو الغذاء

وأكد أن الخطر الأكبر هو العودة إلى الارتفاع إذا شهدت الأسواق العالمية صدمات جديدة في الطاقة أو الغذاء، أو إذا تعرض سعر الصرف لضغوط.

لذا، الحفاظ على المسار الهبوطي يتطلب إدارة دقيقة للمالية العامة، وتحسين بيئة الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات.

واختتم قائلًا: المؤشرات الاقتصادية مهمة، لكن نجاح السياسات يُقاس بما يشعر به المواطن في حياته اليومية؛ فانخفاض التضخم خبر إيجابي، لكنه لن يكون إنجازًا حقيقيًّا إلا إذا تبعه تحسن ملموس في القدرة الشرائية وثقة المستهلك.



وزير الاتصالات: نوفر مجموعة من المبادرات لبناء القدرات الرقمية للشباب

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أطلقت مجموعة من المبادرات لبناء القدرات الرقمية لمختلف فئات الشباب؛ مشيرا إلى التعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة فى الاستعانة بمراكز الشباب للوصول إلى نطاق واسع من الشباب من المستفيدين من المبادرات التدريبية.

المسابقات محافل علمية

أشار الدكتور عمرو طلعت إلى مسابقة " DIGITOPIA" التى أطلقتها الوزارة والتى تتيح لمختلف الشرائح العمرية التسابق فى ثلاثة تخصصات رئيسية فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهى: الذكاء الاصطناعى والبرمجة، والفنون الرقمية، والأمن السيبرانى؛ مضيفا أن الجوائز تبلغ 10 ملايين جنيه، وتتضمن جائزة كبرى قدرها مليون جنيه؛ مؤكدا أن هذه المسابقات تمثل محافل علمية تتيح للمتسابقين اكتساب الخبرة والمعرفة والتواصل مع زملائهم من المتسابقين من مختلف المحافظات.

شدد د. عمرو طلعت على إيمانه بقدرات الشباب المصرى، وأن الرهان على نجاحهم وقدرتهم على الإبداع هو رهان رابح دائما؛ داعيا المتسابقين إلى العمل المستمر على تحديث معارفهم واكتساب مهارات التعلم الذاتى لمواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة.

أكد د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التحول الذى شهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليتحول من صناعة متخصصة إلى قاسم مشترك بين مختلف القطاعات؛ وهو ما يمثل مسئولية على العاملين بالقطاع للتشارك مع كافة قطاعات الدولة فى تطويع إمكانيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والابتكار والإبداع فى استخدامها بما يخدم مختلف القطاعات.

جاء ذلك خلال حفل ختام المسابقة المصرية للبرمجة لشباب الجامعات (ECPC بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى )، التي استضافتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمى؛ حيث تهدف المسابقة إلى تنمية مهارات البرمجة لدى الشباب المصرى وتأهيلهم للمنافسة فى المحافل الدولية.

