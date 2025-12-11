موعد مباراة المغرب وسوريا في ربع نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة

18 حجم الخط

كأس العرب، يلتقي منتخب المغرب نظيره السوري، اليوم الخميس ضمن منافسات ربع نهائي كأس العرب 2025، على ملعب "خليفة الدولي" في العاصمة القطرية الدوحة.

وتقام بطولة كأس العرب 2025، في دولة قطر، حتى 18 من ديسمبر الجاري بمشاركة 16 منتخبًا.

موعد مباراة المغرب وسوريا اليوم في كأس العرب



تقام مباراة المغرب ضد سوريا الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة و3:30 عصرًا بتوقيت المغرب و5:30 مساءً بتوقيت السعودية وسوريا.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وسوريا



وتنقل مباراة المغرب أمام سوريا عبر قناة beIN Sports HD (المفتوحة) وقناة الكأس وقناة أبوظبي الرياضية وقناة دبي الرياضية والكويت الرياضية والشارقة الرياضية وعُمان الرياضية ومنصة "شاشا".



ويدخل المنتخب المغربي مباراة اليوم أمام سوريا بعدما تصدر مجموعته برصيد 7 نقاط، حيث استهل "أسود الأطلس" مشوارهم بالفوز على جزر القمر بنتيجة 3-1، قبل التعادل السلبي مع منتخب عمان في الجولة الثانية، وانتصار على السعودية بهدف دون رد.

على الجانب الآخر، يدخل المنتخب السوري المباراة بعد أداء لافت في المجموعة الأولى، حيث حصد 5 نقاط وضعته في المركز الثاني بفارق الأهداف عن فلسطين المتصدر.

منتخب سوريا بدأ مشواره بفوز ثمين على تونس بهدف نظيف، ثم خطف نقطة مهمة من قطر بالتعادل 1-1، قبل أن يفرض التعادل السلبي على فلسطين في الجولة الثالثة.

وشهدت بطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر إحراز 61 هدفا في دور المجموعات.

أهداف كأس العرب في دور المجموعات

وكانت الجولة الأولى شهدت إحراز 17 هدفا، فيما شهدت الجولة الثانية لدور مجموعات كأس العرب إحراز 24 هدفا، فيما شهدت الجولة الثالثة إحراز 20 هدفا لتبلغ أهداف كأس العرب 61 هدفا بعد ختام دور المجموعات.

أهداف كأس العرب بدور المجموعات

الجولة الأولى: 17 هدفا.

الجولة الثانية: 24 هدفا.

الجولة الثالثة: 20 هدفا.

