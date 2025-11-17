محمود عصمت: قطاع الكهرباء شريك فعال في دفع عجلة التنمية المستدامة بأفريقيا

18 حجم الخط

التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع المهندس باساليه كيغنابي مارسيلين وزير المياه والطاقة بجمهورية تشاد، وذلك على هامش المشاركة فى أعمال اللجنة المشتركة المصرية التشادية فى دورتها الثالثة التي انعقدت أمس الأحد، بالنادي الدبلوماسي بالقاهرة.

اللجنة المشتركة المصرية التشادية

ويأتي ذلك في إطار التوجيهات الدائمة والمستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسى، بتدعيم أواصر الشراكة والتعاون والعمل المشترك بما يعود بالنفع ويحقق الفائدة لدول القارة الأفريقية وفى ضوء برنامج عمل قطاع الكهرباء والطاقة والتنسيق وتبادل الخبرات وتقديم كافة سبل الدعم في مختلف المجالات.

زيادة برامج التدريب ونقل الخبرات وبناء القدرات للدول الشقيقة في أفريقيا

وتناول اللقاء بحث سبل دعم الشراكة والتعاون فى مختلف مجالات الكهرباء وتعزيز برامج التدريب ونقل الخبرات وبناء القدرات وتنمية المهارات من خلال زيادة الدورات التدريبية المتخصصة التى يقدمها القطاع، وتطرق اللقاء الى تعزيز التعاون بين مصر وتشاد في مشروعات البنية التحتية اللازمة لقطاع الكهرباء، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وتنمية الموارد البشرية.

وشمل اللقاء نقاشا موسعا حول الاجراءات اللازمة لتشجيع الاستثمارات الخاصة ودفع شركات القطاع الخاص فى البلدين إلى الدخول فى شراكات استثمارية في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة وتذليل العقبات أمام الاستثمار في هذه المجالات فى اطار الشراكة بين الدولتين ومذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين الجانبين على هامش انعقاد اللجنة، لتعزيز التعاون المشترك في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة المختلفة.

وقال الدكتور محمود عصمت، أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة شريكًا فعالًا ونشطًا في دفع عجلة التنمية المستدامة في قارة افريقيا، من خلال العديد من المشروعات فى مختلف المجالات المتعلقة بالكهرباء والطاقة المتجددة، موضحًا استمرار العمل على نقل التجربة المصرية وتبادل الخبرات مع الأشقاء في الدول الأفريقية .

اهتمام الدولة بزيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة

وأشار إلي الاهتمام الذى توليه الدولة للتحول في الطاقة والذى تم ادراك أهميته مبكرًا حيث تم اعداد الاستراتيجية الوطنية للطاقة حتى عام 2040 والتي تستهدف تعظيم مشاركة قدرات الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى حوالي 42% عام 2030 وأكثر من 65% عام 2040، بالإضافة إلي تعظيم إجراءات كفاءة الطاقة بهدف ترشيد الاستهلاك في كافة القطاعات بنسبة 18% بحلول عام 2040.

وأوضح الخطوات الهامة التي تم اتخاذها لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص في مجالات الطاقات المتجددة وإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء والتي من بينها إصدار قانون الكهرباء الذى يستهدف تحرير سوق الكهرباء، وإصدار قانون لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة والمتضمن الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا المجال مرحبا بالتعاون مع دولة تشاد.

