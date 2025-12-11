قرار جمهوري بتعيين القاضي مجدى خفاجي رئيسا لمحكمة استئناف قنا

18 حجم الخط

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقـم 687 لسنـة 2025 - بتعيين القاضى مجدى حسين صلاح الدين خفاجى - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، رئيسًا لمحكمة استئناف قنا اعتبارًا من 1/10/2025 حتى 30/6/2026.



مجدى خفاجى رئيسًا لمحكمة استئناف قنا

وجاء نص القرار كالتالي:

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقـم 687 لسنـة 2025 رئيـس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛ وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة فى 26/8/2025 ؛ وبناءً على ما عرضه وزير العدل ؛ قــــــرر:

( المــادة الأولى ) يُعين السيد القاضى/ مجدى حسين صلاح الدين خفاجى - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة رئيسًا لمحكمة استئناف قنا اعتبارًا من 1/10/2025 حتى 30/6/2026 ( المــادة الثانية ) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه. صدر برئاسة الجمهورية فى 4 جمادى الآخرة سنة 1447 هــ. (الموافق 25 نوفمبر سنة 2025) م.

عبد الفتاح السيسي

ونشر القرار بالجريدة الرسمية اليوم.



