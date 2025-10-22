بالأرقام، 12 قطاعا تصديريا تخترق الأسواق الخارجية خلال 9 شهور

استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025.

وكشف التقرير عن أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025 كالتالى:

1- قطاع مواد البناء بقيمة 11 مليارا و688 مليون دولار وبنسبة زيادة 51%.

2- قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 6 مليارات و844 مليون دولار وبنسبة زيادة 10%.

3- قطاع الصناعات الغذائية بقيمة 5 مليارات و146 مليون دولار بنسبة زيادة 9%.

4- قطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 4 مليارات و723 مليون دولار وبنسبة زيادة 11%.

5- قطاع الحاصلات الزراعية بقيمة 3 مليارات و631 مليون دولار بنسبة زيادة 2%.

6- قطاع الملابس الجاهزة بقيمة 2 مليار و538 مليون دولار وبنسبة زيادة 24%.

7- قطاع الغزل والمنسوجات بقيمة 874 مليون دولار وبنسبة زيادة 3%.

8- قطاع الصناعات الطبية بقيمة 707 ملايين دولار وبنسبة زيادة 25%.

9- قطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات بقيمة 705 ملايين دولار وبنسبة انخفاض 2%،.

10- قطاع المفروشات بقيمة 456 مليون دولار وبنسبة زيادة 3%.

11- قطاع الأثاث بقيمة 277 مليون دولار وبنسبة زيادة 11%.

12- قطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 72 مليون دولار وبنسبة انخفاض 5%.

