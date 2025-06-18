اليوم، الفيدرالي الأمريكي يحسم مصير أسعار الفائدة

تحسم لجنة السياسة النقدية بالبنك الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، أسعار الفائدة، في رابع اجتماعاتها خلال عام 2025.

اجتماع الفيدرالي الأمريكي لحسم الفائدة

ويأتي اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اجتماعه، في ظل تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط، ما أعاد المخاوف من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بالتزامن مع استمرار التوترات الناتجة عن السياسات التجارية التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب، والتي تثير القلق بشأن ضغوط تضخمية محتملة.

توقعات اجتماع الفيدرالي الأمريكي

من المتوقع أن يبقى الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة الرئيس ضمن النطاق الحالي البالغ 4.25% إلى 4.50% عند اختتام اجتماعه يوم الأربعاء، وهو المستوى الذي لم يتغير منذ ديسمبر.

يُنتظر أن يكرر البنك المركزي موقفه الحذر، مع تقديم إشارات محدودة بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة، في ظل التأثير غير المؤكد للسياسات التجارية والمالية التي تتبناها إدارة ترامب على التضخم والنمو الاقتصادي.

مطالبات سياسية وضغوط خارجية

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد طالب مرارًا في الأسابيع الماضية بخفض فوري للفائدة، مهاجمًا علنًا رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الذي يتهمه بالتباطؤ في اتخاذ القرارات المناسبة.

ويمنح التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران الاحتياطي الفيدرالي مزيدًا من الأسباب للتريث، خصوصًا مع ارتفاع أسعار النفط بفعل التوترات في منطقة حيوية للإمدادات العالمية، ما يهدد بزيادة معدلات التضخم الشامل.

ويرى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن السياسة الجمركية لإدارة البيت الأبيض قد تؤدي إلى تأثير «ركودي تضخمي»، يجمع بين تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع الأسعار، ما يجعل السياسة النقدية – سواء عبر خفض الفائدة أم الإبقاء عليها لفترة أطول – رهينة لتحديد أي من هذين التهديدين سيتغلب على الآخر.

بيانات استهلاك ضعيفة تزيد الضغوط

وعززت بيانات مبيعات التجزئة الصادرة اليوم الثلاثاء هذه المخاوف، بعد أن أظهرت تراجعًا يفوق التوقعات في مايو، ما يثير القلق بشأن تباطؤ إنفاق المستهلكين، المحرك الأساسي للاقتصاد الأمريكي.

التوقعات الجديدة

من المنتظر أن يصدر الاحتياطي الفيدرالي بيانه بشأن السياسة النقدية، إلى جانب توقعاته المحدّثة للاقتصاد وسعر الفائدة الأساسي، غدا الأربعاء عند الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، يعقبه مؤتمر صحفي لرئيس البنك جيروم باول عند الساعة 18:30.

سيركز المستثمرون بشكل خاص على التعديلات في التوقعات الاقتصادية للمركزي الأمريكي، سعيًا لفهم كيف غيرت التطورات الأخيرة – مثل فرض رسوم جمركية جديدة وتأجيل بعضها – نظرة أعضاء الفيدرالي منذ آخر تحديث في مارس.

وكانت توقعات مارس قد أظهرت خفضا في معدل النمو المتوقع للعام الجاري، مقابل رفع لتوقعات التضخم، مع الحفاظ على سيناريو متوسط يُرجّح خفضيْن للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال 2025.

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