أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 11-12-2025

شهد سعر الذهب في المملكة العربية السعودية حالة من الاستقرار خلال حركة تعاملات اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025، على صعيد جميع الأعيرة.

سعر الذهب في السعودية

وترصد “فيتو” تفاصيل سعر الذهب في السعودية اليوم، حسب الأعيرة المختلفة.

سعر الذهب عيار 24 في السعودية

508 ريالات للبيع.

سعر الذهب عيار 21 في السعودية

444 ريالًا للبيع.

سعر الذهب عيار 18 في السعودية

381 ريالا للبيع.

أسعار الذهب اليوم

وتراجع الذهب اليوم الخميس، بعدما سجل أعلى مستوى في أسبوع تقريبًا، بعد انقسام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن قراره خفض أسعار الفائدة مما جعل المستثمرين غير متيقنين من وتيرة التيسير النقدي العام المقبل، بينما سجلت الفضة مستوى قياسيًّا مرتفعًا آخر.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4221.49 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:00 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوى منذ الخامس من ديسمبر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 62.25 دولار للأونصة بعد أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 62.88 دولار في وقت سابق من الجلسة، لتصل مكاسبها منذ بداية العام إلى 113% بفضل قوة الطلب الصناعي وانخفاض المخزونات وإضافتها إلى قائمة المعادن الحرجة في الولايات المتحدة.

وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة 25 نقطة أساس بعد تصويت شهد انقسامًا أمس الأربعاء، لكنه أشار إلى أن تكاليف الاقتراض قد لا تُخفض أكثر لحين ورود إشارات أوضح على تباطؤ سوق العمل وعلى التضخم الذي "لا يزال مرتفعًا إلى حد ما".

