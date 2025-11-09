هيئة سلامة الغذاء تنفذ 36 حملة تفتيشية خلال أسبوع بالإسماعيلية

18 حجم الخط

نفذ فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة الإسماعيلية ٣٦ حملة ميدانية خلال الفترة من ١ إلى ٧ نوفمبر ٢٠٢٥.

المنشآت المستهدفة بالمرور

شملت الحملات المرور على ١٦٧ منشأة غذائية بأحياء ومراكز محافظة الإسماعيلية، والتركيز كان على المنشآت عالية الخطورة، وتم فحص عدد من الشكاوى الغذائية الواردة للهيئة، وكذلك تحرير الإجراءات اللازمة حيال المخالفات.

جانب من الحملة، فيتو

استهداف مطابخ المستشفيات ودور الرعاية

كما تم تنفيذ زيارات تفتيشية على مطابخ المستشفيات التابعة لجامعة قناة السويس، إضافة إلى مطابخ ومخازن دور رعاية الأيتام والمسنين التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي؛ للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للفئات الأكثر احتياجًا.

جانب من الحملة، فيتو

نتائج الحملات التفتيشية

وأسفرت الحملات عن تحرير محاضر إعدام لـ ١٠٨ كجم من المواد الغذائية الفاسدة منتهية الصلاحية بالسوق المحلي، وتنفيذ حملات تفتيشية على المصانع والمناطق الحرة وتصدير رسائل غذائية مطابقة للمواصفات بإجمالي ١٧١٩ طنا.

كما تم تنفيذ مأموريات على السلاسل التجارية والمرور على ٦ فروع وتحرير محاضر إعدام أخرى للكمية ذاتها من الأغذية غير الصالحة.

وعلى هامش الحملات الرقابية تم تدريب العاملين أثناء الحملات على الممارسات الصحية السليمة والتنبيه على المسئولين بسرعة التسجيل بالهيئة وتوفيق الأوضاع طبقًا لاشتراطات سلامة الغذاء.

تأتي هذه الجهود تحت إشراف الدكتورة هانم سالم مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالإسماعيلية وبمتابعة مستمرة من المحافظ؛ لضمان توفير غذاء آمن وسليم للمواطن الإسماعيلي.

