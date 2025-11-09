الأحد 09 نوفمبر 2025
هيئة سلامة الغذاء تنفذ 36 حملة تفتيشية خلال أسبوع بالإسماعيلية

نفذ فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة الإسماعيلية ٣٦ حملة ميدانية خلال الفترة من ١ إلى ٧ نوفمبر ٢٠٢٥.  

محافظ الإسماعيلية يتابع الاستعدادات النهائية لاحتفالية "100 عام من الحرب إلى السلام"

بمشاركة 160 طفلا، انطلاق الأسبوع الثقافي الـ 39 للمحافظات الحدودية بالإسماعيلية (صور)

المنشآت المستهدفة بالمرور 

شملت الحملات المرور على ١٦٧ منشأة غذائية بأحياء ومراكز محافظة الإسماعيلية، والتركيز كان على المنشآت عالية الخطورة، وتم فحص عدد من الشكاوى الغذائية الواردة للهيئة، وكذلك تحرير الإجراءات اللازمة حيال المخالفات. 

استهداف مطابخ المستشفيات ودور الرعاية 

كما تم تنفيذ زيارات تفتيشية على مطابخ المستشفيات التابعة لجامعة قناة السويس، إضافة إلى مطابخ ومخازن دور رعاية الأيتام والمسنين التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي؛ للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للفئات الأكثر احتياجًا.  

نتائج الحملات التفتيشية 

وأسفرت الحملات عن تحرير محاضر إعدام لـ ١٠٨ كجم من المواد الغذائية الفاسدة منتهية الصلاحية بالسوق المحلي، وتنفيذ حملات تفتيشية على المصانع والمناطق الحرة وتصدير رسائل غذائية مطابقة للمواصفات بإجمالي ١٧١٩ طنا.  

كما تم تنفيذ مأموريات على السلاسل التجارية والمرور على ٦ فروع وتحرير محاضر إعدام أخرى للكمية ذاتها من الأغذية غير الصالحة.

وعلى هامش الحملات الرقابية تم تدريب العاملين أثناء الحملات على الممارسات الصحية السليمة والتنبيه على المسئولين بسرعة التسجيل بالهيئة وتوفيق الأوضاع طبقًا لاشتراطات سلامة الغذاء.

تأتي هذه الجهود تحت إشراف الدكتورة هانم سالم مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالإسماعيلية وبمتابعة مستمرة من المحافظ؛ لضمان توفير غذاء آمن وسليم للمواطن الإسماعيلي. 

